Dolarda yatay seyir devam ediyor

06 Ağustos 2019

ABD ile Çin arasında artan ticaret gerilimi, küresel piyasalarda satış baskısı yaratmaya devam ederken, yurtiçinde dolar 5.55'in üzerindeki dengeli görünümünü sürdürüyor.

Haftaya 5.61 seviyelerini test ederek başlayan dolar/TL, ardından yönünü aşağı çevirdi ve dün 5.53 seviyelerine kadar indi. Ardından 5.55'in üzerinde yataya dönen kur, bugün de 5.55'in üzerindeki seyrine devam ediyor.

Merkez Bankası dün, rezerv biriktirmek için 2 yeni adım atarken, zorulu karşılık ve swap düzenlemesi kur üzerinde önemli bir etki yaratmadı.

TCMB dün yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına, aynı zamanda TCMB nezdinde dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek %1 olarak belirlenmesine karar verdi.

Merkez Bankası ayrıca ayrıca döviz karşılığı TL swap işlemlerinin, geleneksel ihale (çoklu fiyat) yöntemiyle 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da gerçekleştirilmesine karar verildiğini duyurdu.

Analistler TL'nin hala yüksek getiri sunmaya devam etmesi, küresel merkez bankaların genişlemeci politikalara yeniden yönelmesi ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentiler, S-400 konusunun daha arka planda kalması ve risk primindeki düşüşün TL'ye destek olmaya devam ettiğini belirtiyor.

ABD 'kur manipülatörü' ilan etti; Çin yuanı tutmaya çalışıyor

Küresel piyasalar ise ABD-Çin restleşmesini izliyor. Dün yuanın 10 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından ABD hükümeti Çin'i kur manipülatörü ilan

etti. Çin Merkez Bankası (PBOC) günlük yuan referans kurunu analist beklentilerinden daha güçlü bir seviyede belirledi. Ayrıca banka, Hong Kong'da yuan cinsinden tahvil satışı planladığını açıkladı.