Dolarda yeni rekor: 7,43'ü aştı

03 Eylül 2020

Dolar/TL'de bu hafta başında 7,34'lerden başlayan yükseliş hareketi bugün rekor seviyelere ulaştı. Sabah saatlerinde parite etkisiyle 7.35 seviyelerden yeniden 7.40'a doğru yükselen dolar/TL, enflasyon verisinin beklentilerden daha iyi gelmesine rağmen yükselişini sürdürdü.

Gün ortasında 7,43'ü aşan dolar/TL rekor tazeledi ve tarihi zirvesini 7,4317'ye taşıdı. Euro/TL ise sabah saatlerindeki 8,72 seviyelerinden 8,79'a kadar tırmandı. Borsa İstanbul'da ise işlemler saat 12:15 itibarıyla yüzde 0,12 artışla 1.085 puandan gerçekleştiriliyor.

Ağustos ayına ilişkin TÜİK enflasyon verileri ardından piyasalarda bugün TCMB'nin yatırımcı toplantısı da takip edilecek.

Piyasalarda artan risk iştahı altını düşürdü

Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün güçlü seyreden dolar ve ABD imalat sektöründeki toparlanmanın etkisiyle yüzde 1.4 düşüşle 19 Ağustos'tan bu yana en büyük günlük düşüşü kaydetmesinin ardından bugün de yüzde 0,3 civarı düşüşle 1.936 dolarda bulunuyor.

Petrol fiyatları da düşüşte

Petrol fiyatları hafif yükseldi ancak ABD verilerinin yakıt talebinin düştüğünü ve COVID-19 salgınından toparlanmanın geciktiğini göstermesinin ardından dün son haftaların en düşük seviyelerini gördü. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı bugün yüzde 1,4 gerileyerek 43,60 dolara indi. ABD hafif ham petrolü ise 40,80 dolardan işlem görüyor.

Hem Brent hem de ABD hafif ham petrolü dün yüzde 2'den fazla düşüş kaydetmişti. ABD hafif ham petrolü yaklaşık dört haftanın en düşük seviyesini görürken Brent 21 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine gerilemişti.

Çin'de hizmet PMI dört aydır yükseliyor

Çin Caixin/Markit hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ağustos'ta 50 seviyesinin üzerinde kalarak hizmet sektörünün art arda dördüncü ayda büyüme kaydettiğini gösterdi. Şirketler Ocak'tan bu yana ilk kez işçi alımlarını artırdılar. Ekonominin yaklaşık %60'ını ve kentlerdeki istihdamın yarısını oluşturan hizmetler sektörü, koronavirüs salgınından sonra toparlanmakta büyük imalatçılara göre daha yavaş kaldı. Ancak kentlerdeki COVID-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla son aylarda toparlanma ivme kazandı.