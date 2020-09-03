Dolarda yeni rekor: 7,45'i aştı

03 Eylül 2020

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Dolar/TL'de bu hafta başında 7,34'lerden başlayan yükseliş hareketi bugün rekor seviyelere ulaştı. Sabah saatlerinde parite etkisiyle 7.35 seviyelerden yeniden 7.40'a doğru yükselen dolar/TL, enflasyon verisinin beklentilerden daha iyi gelmesine rağmen yükselişini sürdürdü.

Gün ortasında 7,43'ü aşan dolar/TL rekor tazeledi ve tarihi zirvesini 7,4515'e taşıdı. Euro/TL ise sabah saatlerindeki 8,72 seviyelerinden 8,81'e kadar tırmandı. Borsa İstanbul'da ise işlemler saat 17:25 itibarıyla yüzde 0,08 düşüşle 1.083 puandan gerçekleştiriliyor.

"Doğu Akdeniz'deki haber akışı dolar/TL'de oynaklığı artırabilir"

Ahlatçı Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış ÜRKÜN, DÜNYA'ya gönderdiği bilgi notunda dolar/TL'deki rekor seviyelere ulaşan yükselişi değerlendirdi. Yükselişe destek olan unsurlar olarak MB'nin döviz rezervlerine yönelik endişeler ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilimi ön plana çıkaran Ürkün'ün değerlendirmeleri şöyle:

"Son zamanlarda 7.40 seviyesi üzerine geçmekte zorlanan kur, bugün TCMB'nin %10,15'lerde seyreden ağırlıklı ortalama fonlama oranı, beklentilere göre bir miktar iyi gelen enflasyon ve kamu bankalarının en az 200 milyon Dolar satış yapmalarına rağmen bu seviyenin üzerine geçti. Bu gelişmelere karşılık TCMB döviz rezervlerine ilişkin süregelen endişelerle birlikte bir süredir Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ve buna bağlı oluşan gerilim artışı TL varlıklar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu bağlamda bir süredir eşik noktası olarak izlediğimiz 7.40 üzerinde eğilimin oluştuğunu izliyoruz. Doğu Akdeniz konusunda bölgeden gelecek yeni haber akışlarına bağlı olarak Türk Lirası'nda oynaklığın arttığına şahit olabiliriz. Geçen Ağustos ayında özellikle bu gelişmeler ağırlıklı olarak Türk Lirası Dolar'a karşı %5 değer kaybıyla gelişmekte olan ülkelere göre daha kötü performans göstermişti. Kurda bu hareketlenmenin sürmesi durumunda TCMB'den bir faiz artırım hamlesi gelip gelmeyeceğine dair beklentilerin güç kazandığını görebiliriz."

Piyasalarda bugün ne oldu?



Tüketici fiyatları enflasyonu (TÜFE) Ağustosta yüzde 0.86 ile beklentilerin hafif altında artarken, yıllık enflasyon da bir ay önceki yüzde 11.76 seviyesinden %11.77'e sınırlı artış kaydetti.



Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları kapsamında geleneksel yöntemle açtığı 1 Ekim vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 10.2 basit faizle 10 milyar TL verdi. Repo ihalesine 35.995 milyar TL teklif geldi.



Bugün TCMB'nin yatırımcılarla gerçekleştireceği toplantıdan yansıyacak gelişmeler de takip ediliyor.

Piyasalarda artan risk iştahı altını düşürdü



Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün güçlü seyreden dolar ve ABD imalat sektöründeki toparlanmanın etkisiyle yüzde 1.4 düşüşle 19 Ağustos'tan bu yana en büyük günlük düşüşü kaydetmesinin ardından bugün de yüzde 0,3 civarı düşüşle 1.936 dolarda bulunuyor.

Petrol fiyatları da düşüşte



Petrol fiyatları hafif yükseldi ancak ABD verilerinin yakıt talebinin düştüğünü ve COVID-19 salgınından toparlanmanın geciktiğini göstermesinin ardından dün son haftaların en düşük seviyelerini gördü. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı bugün yüzde 1,4 gerileyerek 43,60 dolara indi. ABD hafif ham petrolü ise 40,80 dolardan işlem görüyor.



Hem Brent hem de ABD hafif ham petrolü dün yüzde 2'den fazla düşüş kaydetmişti. ABD hafif ham petrolü yaklaşık dört haftanın en düşük seviyesini görürken Brent 21 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine gerilemişti.