Dolarda yeni zirve: 4.28

04 Mayıs 2018

Haftanın son işlem gününde Türk lirası varlıklarda değer kaybı devam ediyor. Riskten kaçışta iç ve dış dinamikler etkili.

TL'deki değer kaybına; dolardaki küresel değer kazancı, S&P'nin not indirimi, ABD faizlerinin yüzde 3'e yükselmesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş, yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikalar, son PMI verisinin ekonomideki beklenen bir ivme kaybının başlangıcına işaret etmesi ve yüksek enflasyon ile yüksek cari açık neden olarak gösteriliyor.

Merkez Bankası'nın faiz artışına karşın, rağmen küresel gelişmeler ve Türkiye'ye özgü endişelerle kur ve faizde yükseliş devam ediyor. Yukarı yönlü denemelerin zayıf kaldığı borsada da aşağı yönlü hareketler ağırlı kazanmış durumda.

Dolarda rekor serisi sürüyor

Dün açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen enflasyon sonrası yukarı yönlü atak yapan dolar/TL, haftanın son işlem gününde de yeni zirve seviyeleri gördü. Kur, 4.2828 seviyesine kadar çıkarak rekorunu yeniledi. Euro/TL ise 5.12 seviyesinin üzerini gördü. Saat 12:09'da dolar/TL 4.2630, euro/TL 5.1020 seviyesinde yer aldı.

Faizler sert yükseliş

Dün 40 baz puanlık yükseliş gösteren ve yüzde 13.33'e kadar çıkan 10 yıllık tahvilin bileşik faizi bugün ise yüzde 13.7 seviyesini gördü. 10 yıllık gösterge faiz yüzde 13.57 bileşikten işlem görüyor.

Dün işlem bazında yüzde 15.01'e kadar yükseldikten sonra spot kapanışta yüzde 14.75 seviyesinde yer alan gösterge iki yıllık tahvil faiz de bugün yüzde 15.21 seviyesinde.

Borsada yüzde 1 civarı kayıp var

Dolar ve faizdeki sert hareketler sonrası, borsada da satış ağırlıklı seyir izliyor. Dün yüzde 1.7 kayıp yaşayan BIST, yeni güne yüzde 0,11 azalışla 102.794 puandan başladı. Endeks 101.548 seviyesine kadar inerken yüzde 1'in üzerinde düşüş yaşadı. Saat 12:09 itibariyle BIST 102.065 puanda yer aldı.

Petkim hisselerinde sert düşüş