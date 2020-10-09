Dolarda yeni zirve: 7,95

09 Ekim 2020

Döviz kurlarının ateşinin bir türlü düşmediği yurt içi piyasalarda, dolar ve euro haftanın son işlem gününe de zirveden başladı. Dün 7,9479'la zirvesini güncelleyen dolar/TL, bu sabah saatlerinde de 7,95'in üzerine tırmandı. Euro/TL de sabahın erken saatlerinde tarihi seviyeleri olan 9,3621'i gördükten sonra piyasaların açılmasıyla birlikte zirvesin bir kademe daha yukarı taşıdı. Merkez Bankası'nın TL swap faizinde 150 baz puan artış yaparak yüzde 11,75'e yükseltmesinin ardından kurlar rekor seviyelerden bir miktar uzaklaştı.

Saat 10:40 itibarıyla dolar/TL 7,9320'den; euro/TL ise 9,3380'den el değiştiriyor. Borsa İstanbul da güne yüzde 0,20 artışla 1.152,74 puandan başladı.

Küresel piyasalarda iyimser hava korunuyor

Küresel piyasalarda, hafta boyu devam eden iyimser hava haftanın son işlem gününe de taşındı. ABD'de Başkan Trump'ın yeni teşvik paketi için müzakerelerin yeniden açıldığını söylemesi ve Pelosi ile Mnuchin'in dün 40 dakikalık bir görüşme gerçekleştirmeleri ABD vadeli endekslerine ve Asya borsalarına de olumlu yansıdı. ABD vadelilerinde yüzde 0,5'ler civarı artışlar yaşanırken Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,15 artarak Mart 2018'den beri en yüksek seviyeyi gördüğü 31 Ağustos'taki zirvesine yaklaştı.

Çin lokomotif endeksi resmi tatilin ardından ilk işlem gününde yüzde 1,5'in üzerinde değer kazanıdı. Japonya'nın Nikkei endeksi yedi buçuk ayın en yüksek seviyesini gördükten

sonra yatay seyre döndü.

GÜNÜN AJANDASI



Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:



10.00 Türkiye, eylül ayı dış ticaret endeksleri

17.00 ABD, ağustos ayı toptan eşya stokları

Küresel piyasalar neleri fiyatlıyor?



Analistlere göre yatırımcılar aynı zamanda 3 Kasım'daki seçimlerde Demokratların Beyaz

Saray'da hatta muhtemelen Senato'da çoğunluk elde etmesini bekliyorlar. Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın lehine farkın açılması sonuçları kabul edilmeyecek bir seçim ihtimalini azaltırken ekonomiyi canlandıracak daha büyük bir paketin kapısını da açtığı düşünülüyor. Yatırımcıların kurumlar vergisini artıracaklarını açıklayan Demokratlara daha önce temkinli yaklaşıyorlardı.

Altınn 1.910 doların üzerinde

Altın fiyatları, zayıflayan dolardan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre ile görüşmelerin

tekrar başladığını söylemesinin ardından ABD koronavirüs canlandırma paketine dair oluşan

iyimserlikten destek bularak yüzde 1 yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,9 artışla 1,910.96 dolarda işlem gördü. Haftalık olarak yüzde 0.7 yükseldi.

Petrol fiyatları yatayda

Hafta içinde Norveç'teki petrol işçilerinin greviyle sert yükselişler kaydeden petrol fiyatları, bugün soluklanarak ilk işlemlerde hafif geriledi.Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı Norveç'in petrol üretiminin grev nedeniyle yüzde 25 düşebileceği endişesiyle dün yüzde 3'ten fazla yükseldikten sonra bugün hafif gerileyerek 43.25 dolardan işlem gördü. ABD hafif ham petrolü yatay seyirle 41doların biraz üzerinde.