Dolarda yukarı yönlü dalgalı seyir

Güne yatay başlayan kurlarda gün içinde yüzde 5 oranında yükseliş yaşandı. Dolar/TL 12,14 ve Euro/TL 14,38 seviyesini gördü.

Kur günün ikinci bölümünden ağırlıklı olarak 11,50-12,00 bandında dalgalandı. Kapanışa doğru 11,70 seviyeleri görülüyor.

TL teşvik paketi sonrası 18,4 rekorundan hızlı düşüş gösteren dolar/TL, ardından her iki yönlü sert dalgalanmalar yaşadı. Kur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında bu hafta en düşük 10,25; en yüksek 1840 seviyelerini gördü.

Dolar/TL'deki düşüşte, TL mevduata Hazine ve Merkez Bankası (TCMB) destekleri ve aynı anda kamu bankaları başta olmak üzere belirgin döviz satışlarının etkili olduğu belirtiliyor. Bu arada bankacılar döviz satışlarında ayrıca kamu bankaları haricinde yönetimi kamuda yer alan bazı şirketleri de gördüklerini belirtiyorlar.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün NTV yayınında Merkez Bankası (TCMB) ya da Hazine üzerinden neden müdahalede bulundunuz diye soranlara cevap olarak, Türkiye'nin bu enstrümanları kullanmayacak kadar beceriksiz bir ülke olmadığını, ihtiyaç olan her türlü enstrümanın kullanılacağını söyledi.

Dolar/TL'de 18.4 tarihi rekorunda köpük olduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Köpük daha tam gitmedi gitmeye başladı bir yere doğru gidiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bankacılar sistemin yeni döviz alımlarını caydırdığını, panik havasını şu an için ortadan kaldırdığını, bunun da aralıksız devam eden tek yönlü bireysel döviz talebini kesmesi açısından olumlu olduğunu belirtiyor.

TL'deki sert değer kazancına rağmen yine de bir çok bankacı orta ve uzun vadeli süreçlerinin izlenmesi gerektiğine ve TL'de değer kaybı olması halinde Hazine üzerinde oluşabilecek risklerin büyüklüğüne dikkat çekiyor.



