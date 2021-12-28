Dolarda yukarı yönlü hareketlilik sürüyor

Küresel piyasaların çok büyük bir kısmının Noel tatili nedeniyle kapalı olduğu haftada, döviz kurları Türk Lirası karşısında dalgalı ve yukarı yönlü. Dün yüzde 6'nın üzerinde yükselen dolar ve euro kurları, haftanın ikinci gününde yüzde 3 civarı yükselişle güne başladı.

Sabah saatleri itibariyle dolar/TL, 11,98'e kadar yükselirken euro/TL ise 13,50'nin üzerini test etti.

Borsa İstanbul'da ise BİST-50'de açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı geçen hafta ve dün olduğu gibi bugün de devam edecek.

Küresel piyasalarda son durum

Asya Pasifik hisse senetleri Salı günkü işlemlerde ABD'deki rekor S&P kapanışını takip ederek yükseldi. Bölge genelinde Japonya'nın Nikkei 225 Endeksi kazanımların başını çekti. Japon endekslerinde yükselişler yüzde 1 civarındaydı. Çin ana karasında ve Hong Kong'da endeksler yataya yakın pozitif seyretti. Güney Kore'nin Kospi endeksi ise yatay. Hong Kong'da işlem gören Çinli teknoloji devlerinin hisseleri çoğunlukla düştü. Tencent yüzde 1.5'dan fazla geriledi, Meituan'da ise kayıplar yüzde 2.5 civarındaydı.

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, risk iştahında iyileşme yaşansa da 1815 dolar direncinin üzerine çıkamadı. Yurt içinde ise dolar/TL'deki sert düşüşlerle 1.000 liranın üzerinden inişe geçen gram altın fiyatları geçen hafta 610 liraya kadar çekilmişti. 2021'in son haftasına 640 liradan başlayan gram altın fiyatları bu sabah saatlerinde dün yükseldiği 670-680 lira aralığında değerleniyor.