Dolarda yükseliş devam ediyor

Türk lirasında zayıf görünüm yeni günde devam ediyor. Yüksek enflasyon, artan jeopolitik riskler, rekor seviyesindeki negatif reel faize karşın etkisizleştirilen para politikası dolar/ TL'nin ateşini yeniden artırmış durumda. Dolar/TL, 16,30 ve Euro/TL 17,44 seviyelerini test etti.

4 Mayıs’tan bu yana dolar/TL’de yükseliş yüzde 9’u aşarken yılbaşından bu yana ise dolar/TL yüzde 20’nin üzerinde yükseliş yaşadı. Teknik analizlerde 16 liranın önemli bir direnç noktası olduğu belirtilirken 15.95 lira üzeri kapanışlarda dolar/TL’nin yönünün yukarı olmaya devam edeceği ve kurda 16.40 ve 16.50 TL seviyelerinin test edilebileceği dile getirildi.



Uzmanlar önceki gün hem kamunun yeni döviz kazanmasını sağlayacak hem de yurtiçi yerleşiklerin döviz talebini sınırlayabileceği düşünülen yeni enflasyona endeksli ürünün açıklanacağı beklentisiyle kurda düşüş yaşandığını dile getirirken, özellikle bireysel satışların yoğun olduğunu ifade etti. Ancak bunun gerçekleşmemesi sonrasında ise yeniden yükseliş trendi geri geldi ve hem bireysel hem tüzel talep arttı.



Öte yandan Merkez Bankası’nın ve kamu bankalarının döviz satışı yoluyla piyasaya girmesi sonucunda bankacıların yaptığı hesaplara göre IMF tanımlı net uluslararası rezervlerinin 10 milyar doların altına geriledi. Geçen haftaya ilişkin veriler yarın yayınlanacak ama geçen haftaki dolar/TL yükselişinde bankacılar kamunun sık sık piyasaya satış yönünde girdiğini belirtmişti.

Fed tutanakları izleniyor

Dolar endeksi, dün aşağı yönlü hareketine devam ederek 101,6 ile yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün yeniden 102,1 seviyesine yükseldi. Euro/dolar paritesi de dün 1,0750 ile bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 1,0690 seviyelerine geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinden de 50 baz puanlık faiz artırımı sinyalleri gelmesinin, dolar endeksinin yeniden 102'nin üzerine çıkmasını sağladığını aktaran analistler, bu akşam açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) mayıs ayı toplantı tutanaklarının döviz piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.