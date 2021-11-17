Dolarda yükseliş eğilimi devam ediyor

Dolar/TL' 10,40 seviyesinin üzerine taşındı. Fed'in normalleşme adımlarını öne çekilebileceğine yönelik beklentiler artarken, dolar küresel çapta güçleniyor. Yurtiçinde ise yüksek enflasyon karşısında TCMB’nin gevşek para politikası TL'yi negatif ayrışmada öne çıkıyor.

TCMB'den perşembe günü faiz indirimi beklentisi ve ABD tarafındaki verilerin iyi gelmesi sonrası güçlenen dolar endeksi TL'de kaybın devam etmesine neden oluyor.

Zirveden satışlar gelse de düzeltme denemelerinin sınırlı kaldığı görülüyor.

Analistlere göre kurda yukarı yönelimin sürmesi durumunda 10.45 ilk direnç bölgesi olarak izlenecek.

Saat 09:11 itibariyle dolar/TL 10,43 ve Euro/TL 11,79 seviyesinde yer aldı.

Piyasada ağırlıklı beklenti TCMB'nin faiz indirimine devam edeceği yönünde. Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendiren İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Faizleri indirmek enflasyon ve kuru kendi kendine bırakmak olacaktır" yorumunu yaptı.

Altında yükseliş eğilimi korunuyor

Hareketli bir diğer yatırım aracı olan altında ise yukarı yönlü denemeler sürüyor. Spot altın 1850 seviyesinin üzerinde kalmaya çalışıyor. Ons altın dün dolar endeksinde yükselişin hız kazanmasıyla beraber 1850 bandı altına geriledi. Spot altın 1877 seviyesine kadar çıkmıştı.

Gram altın ise yurtdışı ve içerde yükselen kur etkisiyle 620 lira seviyelerine taşındı. İşlemler bugün 621 seviyelerinde geçiyor.

Piyasaların bugünkü en önemli gündemi; Euro Bölgesi için final enflasyon rakamları. Bölgede enflasyon ilk verilerle aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 4,1 artış göstermişti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, önümüzdeki dört yıl boyunca merkez bankasını yönetecek kişinin kim olacağına karar vereceği tarih yaklaşırken, Fed yetkilileri arasında yüksek enflasyona nasıl karşılık verileceğine dair tartışmaların hız kazandığı görüldü.

Bu arada ABD Hazine Bakanı Yellen da ABD'nin borç limitine 15 Aralık'ta ulaşacağını tahmin ettiğini belirtti.