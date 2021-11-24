Dolarda yükseliş eğilimi devam ediyor

Eylül ayından bu yana kesintisiz olarak değer kaybını sürdüren Türk Lirası, dün tarihinin en sert kayıplarından birini yaşarken, yükseliş eğilimi yeni güne başlarken korunuyor.

Dün gün içesisinde 2,15 lira yükselen dolar/TL'de yükseliş bir ara yüzde 18'in üzerine tırmandı. Dolar/TL uluslararası piyasada 13,49 ile zirvesini görmesinin ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,18'e kadar çıktı. Kur 13 liranın hemen üzerinde işlem görüyor.

Dolar endeksi de 96,6 ile son 16 ayın en yüksek seviyesinde seyretmeye devam ediyor.

Tarihi zirvesini 15,20'ye taşıdıktan sonra akşam saatlerinde yönünü 14,50'nin altına çeviren euro/TL de ise bu sabah 14,70 seviyelerinden el değiştiriyor.

Risk pirim bir yılın zirvesinde



Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS), 2021 Mart ayındaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Başkanlığı değişikliği sonrasındaki seviyesini de geride bırakarak 489 baz puan ile 1 yılın zirvesine tırmandı.

Gram altın 750 liranın üzerinde

Gram altın, salı günü küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen dolar/TL’nin 13 seviyesini aşmasıyla 770 TL’nin üzerini görerek rekor tazelemişti. Altının gram fiyatı bu sabah ise 730-740 lira aralığında seyrediyor. Dün, güne 660 lira bandında başlayan gram altın bir günde 100 lira değerlenmişti.

Goldman Sachs'tan yüzde 20 beklentisi

TL'de yaşanan sert değer kayıplarının ardından Türkiye'ye yönelik beklentiler de farklılaşmaya başladı. Geçen günlerde faiz artırım TCMB'den faiz artırım beklentisini ikinci çeyreğe çeken Goldman Sachs, bu kez artırım tutarında revizyona gitti. Goldman Sachs, TCMB’nin politika faizini 2022'nin ikinci çeyreğinde 600 baz puan artırarak yüzde 14'ten yüzde 20'ye çıkarmasını beklediklerini açıkladı.

Societe Generale'dan 'hiperenflasyon' vurgusu

Öte yandan Societe Generale stratejistleri paylaştıkları bir raporda Türkiye için 'hiperenflasyon' vurgusu yaptı. Societe Generale, Türk lirasına olan güvenin azalmasıyla insanların bankalardan varlıklarını çekebileceğini, finansal piyasalardaki istikrarın bozulabileceğini ve Türk lirasındaki değer kaybının bir hiperenflasyon dönemine yol açabileceğini savundu.

Merkez Bankası'ndan 'uyarı' geldi

Bu arada Merkez Bankası, dün akşam Türkiye piyasaları kapandıktan sonra döviz kurlarındaki aşırı oynaklığa ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Merkez Bankası’nın uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü olmadığı belirtilirken şöyle denildi:

“Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile dün Ankara’da bir araya gelmiş, görüşmeye ilişkin detay paylaşılmamıştı.