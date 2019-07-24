Dolarda yükseliş eğilimi korunuyor
Dolar/TL piyasalarda yön belirleyici olarak izlenen yarınki Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesi güne 5.70'in üzerinde işlem görüyor.
Merkez Bankası'nın yarınki toplantısından başlamak üzere önümüzdeki dönemde faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, indirimlerin önden yüklemeli yapılacağı beklentisi ise TL'de bir miktar olumsuz fiyatlama yaratıyor.
Dolar/TL, dün yüzde 0,5 artışla 5,7055'ten kapanırken, yeni güne de yükselişle başladı. Kur, 5.7390 seviyesine kadar yükseldi.
Dolar/TL, saat 13:17 itibariyle 5.7270 seviyesinde yer aldı.
Analistler teknik açıdan dolar/TL'de 5,6550'nin destek, 5,7350 ve 5,7800'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
"Çok sert faiz indirimi TL'de istikrarı bozar"