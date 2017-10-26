Dolarda yükseliş eğilimi sürüyor

26 Ekim 2017

TCMB'nin ekim ayı PPK kararları ile ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının izlendiği piyasada kur bugün ağırlıklı 3.76-3.78 bandında dalgalanırken, piyasanın kapanış saatlerine doğru yukarı yönlü hızlı bir hamle yaptı ve 3.82 seviyesinin üzerine çıktı. Kur ilerleyen saatlerde 3.8350'ye kadar yükseldi.

BİST 100 ise günü yüzde 0,94 düşüşle 107.344 puandan kapattı.

TCMB sonrası yükseliş hızlandı

Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında beklendiği üzere kısa vadeli faizleri sabit tutarken, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve "hedeflerle uyum sağlanana" kadar sıkı para politikası duruşunun "kararlılıkla" sürdürüleceğini açıkladı.

Enflasyondaki yüksek seyir ve son dönemde artan TL'deki değer kaybı dikkate alındığında, PKK metnine yeni giren bu ifadeler enflasyonun en azından yüzde 5'lik hedef patikasına girene kadar yani uzun bir süre TCMB'nin sıkı duruşunu koruyacağı şeklinde yorumlandı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise aylık tahvil alım miktarını azalttı ve ekonomiyi desteklemek için yıllardır devam eden aşırı gevşek para politikasının sıkılaştırmak için şu ana kadarki en büyük adımı attı. Ancak aylık tahvil alım tutarını azaltsa da ECB ekonomideki yavaşlama ihtimaline karşı alım yaptığı süreyi uzattı.

ING Menkul Araştırma ve Strateji Bölüm Müdürü Pınar Uslu, PPK açıklamasında sıkı para politikasının düşünülenden daha uzun süre devam edeceği vurgusu yapılmasına karşın piyasalarda anlamlı bir tepki gözlenmediğini söyleyerek, "Son günlerdeki haber akışının yurt içi piyasalara olumsuz yansımasının yanı sıra Fed başkan adayları arasında Yellen'ın yer almadığı haberi dolara değer kazandırırken, Türkiye dahil gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskı yarattı" dedi ve şöyle devam etti:

"Dolar/TL'de 3.75 seviyesi destek. Bu seviyenin üzerindeki her kapanışın ise kurda yukarı yön riskini artırabileceği düşünülebilir. Ancak Trump'ın para politikasında 'merkeze yakın' olarak bilinen Powell'i seçmesi halinde Türkiye varlıkları dahil gelişmekte olan ülke varlıklarında rahatlama görülmesi beklenebilir."

Siyasi haber sitesi Politico'nun haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için yarışta son kalan adaylardan Jerome Powell ve John Taylor arasında seçim yapması bekleniyor. Trump'ın şimdiki Fed Başkanı Janet Yellen'i yeniden bu göreve aday göstermemeye karar verdiği bildiriliyor.

Dolarda küresel güçlü seyir, jeopolitik riskler, ABD ile yaşanan vize sorunları, Türk bankalarına yönelik ceza haberi, içerideki siyasi gelişmeler ve yüklü ihaleler kur ve faizde son dönemde yükselişe neden oldu.

Uslu, olumsuz algılanan haber akışı ve Hazine'nin borçlanma ihtiyacının artmasının faiz üzerinde da baskı yarattığını söyleyerek, "Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi bugün gördüğü yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 11.99'dan gerilese de halen yüzde 12 sınırından fazla uzaklaşmış değil. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş de Türkiye'nin eurobond faizlerinde son günlerde gözlenen yukarı seyirde belirleyici olmakta" dedi.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 11.45 seviyesinde iken dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.67, valörde yüzde 11.76'ya kadar yükseldikten sonra son işlemde yüzde 11.70 seviyesindeydi. Bugün ise yüzde 11.99'a kadar yükseldikten sonra spot kapanışta ortalama yüzde 11.90, valörde saat 1725'te son işlemde yüzde 11.93 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvil ise Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 12.26, dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.53 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 12.67, valörde saat 1725'te son işlemde yüzde 12.61 seviyesindeydi.