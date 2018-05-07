Dolarda yükseliş eğilimi sürüyor

07 Mayıs 2018

Yeni haftaya yükselişle başlayan kurda, MB'nin likidite adımına karşın yukarı yönlü hareket devam ediyor. Dolar/TL, öğleden sonra 4.27'nin üzerine çıktı.

Merkez Bankası (TCMB) TL'deki sert değer kayıpları ardından 2.2 milyar dolar döviz likiditesini bankaların kullanımına geçecek likidite adımı attı. TCMB'nin adımının piyasadaki etkisi beklendiği üzere "sembolik" oldu. Bankacılar gerekirse ilave sıkılaştırma yapabilirim diyen TCMB'nin adımlarının piyasada yeni satış baskıları oluşması halinde devam edebileceğini öngörüyorlar.

Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırının yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürüldüğünü açıkladı. TCMB'den yapılan açıklamada, "Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 6.4 milyar Türk Lirası likidite piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 2.2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir" denildi.

Açıklama öncesi 4.2620 seviyesinde olan dolar/TL, 4.2500'in altına geriledi. Ancak dolarda düşüş sınırlı kaldı ve kur yeniden yükselişe geçti. Dolar/TL saat 15:00 itibariyle 4.2725 seviyesinde yer aldı. Bugün en yüksek seviye olarak 4.2730 görüldü.

Üst düzey bir bankacı, "Son faiz kararı sonrası TL'deki devam eden değer kaybını sonrası 'buradayım piyasayı izliyorum' demek adına atılmış sembolik bir adım olarak görüyoruz. Piyasadaki etkisine bakınca adımda 2 milyar doların etkisini değil de TCMB'nin durumu yakından izlediği gerekirse etkisi büyük adımlar atabileceği mesajının verilmiş olmasının etkili olduğunu düşünüyoruz. Piyasada satışların artması halinde 7 Haziran'a kadar yeni adımlar görebiliriz" dedi.

Borsada yüzde 1'in üzerinde düşüş

Hisse senetleri cephesinde de satış tarafı ağırlığını koruyor. Döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gününün ilk yarısında 102.000 puanın hemen üzerinde dengelendi. İkinci yarıda ise ebdejs 101.086 puan kadar indi. BIST, saat 15:00 itibariyle 101.237 (-%1.3) seviyesinde yer aldı.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini belirterek, teknik açıdan 101.300 seviyesinin destek, 103.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.