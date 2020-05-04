Dolarda yükseliş sürüyor; Borsa 98 bine geriledi

04 Mayıs 2020

Dolar/TL kuru, mayıs ayına analistlerin psikolojik seviye olarak ifade ettiği 7 seviyesini geçerek başladı.

Mart ayını 6.60’tan tamamlayan dolar/TL kuru, nisanda yüzde 6 yükseliş yaşadı ve 6.99’a çıktı.

Kur, yurtiçi piyasaların kapalı olduğu cuma günü uluslararası hacimsiz işlemlerde 7 seviyesini geçti.

Kur, beklentilerden kötü gelen ekonomik verilerin ardından yukarı yönlü hareketini sürdürerek 7,04 seviyesinin üzerine çıktı. Günün ikinci bölümünde 7,05'e doğru hareketlenen dolar/TL kuru saat 16:20'de 7,0485'den işlem görüyordu.

Tarihi zirveye yakın

Dolar/TL, en son 13 Ağustos 2018'de görülen 7.24 seviyesindeki tarihi zirveye de oldukça yaklaşmış durumda. Kur bir süredir 7 etrafında yatay seyir izliyor. Bankacılara göre bu yatay seyirde kamunun artan döviz arzı da belirleyici konumda.

Borsa 98 bine geriledi

Küresel piyasalarda oluşan satış baskısına paralel olarak Borsa İstanbul BİST 100 endeksi de haftaya yüzde 1,49'luk kayıpla başladı. İlerleyen saatlerde kayıplarını yüzde 2,5'un üzerine taşıyan BIST-100'da, saat 16:20 sularında işlemler yüzde 2,62'lik kayıpla 98 bin 500 seviyelerinde gerçekleştiriliyordu.

Petrol düşüşle başladı; altın sakin

Geçen haftayı yükselişle kapatan petrol piyasaları haftaya düşüşle başladı. Brent petrolde fiyatlar 26 dolar; ABD ham petrolünde ise 18 dolar düzeyinde fiyatlanıyor. Spot altının ons fiyatı da 1700 doların hemen üzerinde yatay seyrediyor.

ABD'den gelen açıklamalar moral bozdu

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgının Wuhan'dan dünyaya yayılmasından Çin'i sorumlu tutmaya devam etti ve misilleme olarak tarife uygulanmasının bir seçenek olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, katıldığı bir televizyon programında, koronavirüs salgınının Çin'de bir laboratuvar kaynaklı yayıldığı iddiasını tekrarladı ve "Nereden çıktığı konusunda çok büyük kanıt var" dedi.

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, “Ekonominin her yerde korkunç bir daralma ve zorlanma döneminde olduğunu biliyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Herhangi bir şeyi kabul etmek veya etmemek istemiyorum. Kongre’nin ileri gelenleriyle tartışma aşamasındayız” dedi.

Enflasyon beklentilerin üzerinde geldi

İmalat sanayinde sert daralma