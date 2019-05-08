Dolarda yükseliş sürüyor

08 Mayıs 2019

İstanbul seçimlerine ilişkin tekrar kararıyla TL varlıklara yönelik risk algısının ciddi ölçüde artmasıyla sert yükselen dolar/TL 6.20'nin hemen altından işlem görüyor.

Ekonomi ve piyasalar açısından iki ay daha kayıp olacağına, 31 Mart sonrası söz verilen reform uygulamalarının gecikeceğine dikkati çeken analistler; önümüzdeki dönemde harcamalar ve bütçe üzerindeki baskının artacağını, özel sektörde yatırım ve harcamaların durmasıyla vergi gelirlerinin de düşeceğini belirterek, bütçe açığının artmasıyla Hazine'nin de daha fazla borçlanmak durumunda kalacağını belirtiyor.

S-400 ve F35 nedeniyle ABD ile ilişkiler, TCMB'nin rezervleri, ısınan ticaret savaşları, bir türlü çözülemeyen DTH'lar gibi diğer risk unsurları da göz önünde bulundurulduğunda TL'deki baskının ve kurdaki yükselişin sürmesi bekleniyor.

Dün 5 Ekim'den bu yana en yüksek olan 6.20'ye kadar yükselen dolar/TL, bugün saat 13:15'de 6.1915 seviyesinde. Dün 6.9530'u test eden euro/TL de aynı saatte 6.9340 seviyesinde. Sterlin/TL ise dünkü zirvesi olan 8.1420'den 8.0650'ye gevşemiş durumda.

Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi ise yüzde 0,80 kayıpla 90.780 puanda.

İçerideki risklerin yanı sıra ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının tekrar alevlenmesi de küresel bazda endişe yaratıyor. Yatırımcılar, ABD'nin Trump'ın gümrük vergilerindeki artışı durdurmaya çalışan Çin'in müzakerecisi Liu He'nin Perşembe ve Cuma günü Washington'da yapacağı temasları izliyor olacaklar.

Siyasi risk priminin arttığını ve Haziran'daki seçime kadar kurdaki rahatsızlığın süreceğini söyleyen bir bankacı, "Diğer taraftan ticaret savaşları nedeniyle yurt dışı piyasalar bozuk, ABD ile ilişkiler, rezervler derken içeride risk faktörü çok fazla. Verilerden çok gelişmeler izleniyor ve bu bir süre daha devam edecek. Bu hareketi tersine çevirmek için siyasi tarafta ciddi gelişmelerin olması, S400 konusunun çözülmesi gibi unsurları görmek gerek. Önümüzdeki dönemde dolar/TL'de 6.20-6.25 bandı üzerinde kalırsa yükseliş sürebilir. Aşağıda 6.08'in altına kayması halinde ise hareket yavaşlayabilir" dedi.

İran'dan Batı'ya ültimatom

Kaynak: Reuters