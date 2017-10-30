Dolardaki düşüşle faiz de aşağı geldi

30 Ekim 2017

DÜNYA ONLİNE

Geçen hafta 3.85’leri test ederek hararetli bir seyir izleyen dolar/TL, bu haftaya sakin bir seyirde başladı.

3.80’nin altında hareket eden kur, saat 15:05 itibariyle 3.7750 seviyelerinde bulunuyor. Euro ise, 4.40'ın altında seyrediyor.

Diğer taraftan, 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizlerinde geçen hafta yaşanan sert yükselişlerin ardından bugün tepki alımları görülüyor. 2 yıllık gösterge tahvil faizi 9 baz puan düşüşle yüzde 12,71 olurken 10 yıllık tahvil faizi 13 baz puan düşerek yüzde 11,82’ye geriledi.

Hisse senetleri piyasasında ise, hem bankacılık hem de sınai sektör şirketlerinin kârlarının geçen yıla göre oldukça güçlü gelmesi nedeniyle alım iştahı devam ediyor. BİST 100 endeksi, 109.000 seviyesine yakın seyrini sürdürüyor.

Endeksin bu seviyelerde kalması halinde yükselişini tarihi zirve seviyeleri olan 110.500’leri hedefleyerek devam ettirmesi bekleniyor.

Bu hafta, küresel veri akışı ve risk iştahının yanında Türkiye'de politik gelişmelerle ilgili haberler ve ekim ayı enflasyon verileri finansal varlıkların performansı açısından önemli olacak.