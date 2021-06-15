Dolardaki yükseliş için uzmanlar ne diyor?

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Piyasaların haftalardır merakla beklediği kritik Erdoğan-Biden zirvesi dün gerçekleştirildi. Buluşmaya kadar piyasaların fiyatlayabileceği olumlu yada olumsuz mesaj çıkmazken döviz kurlaru belirsizlik ortamı oluşması nedeniyle yukarı yönlü hareketlendi.

Buluşma öncesinde 8,40 seviyelerinde seyreden dolar/TL, 8,47'nin üzerine çıktı ve gece boyu bu düzeyde hareket etti. Sabah saatlerine kadar bu seviyelerdeki seyrini koruyan dolar/TL, piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte yüzde 1,5 civarı yükselişle 8,58'e kadar tırmandı. Euro/TL ise dolar/TL ile aynı grafikleri çizdi ve 10,20'den 10,27-10,28 bandına yükseldi ve 10,41'i gördü.

Şimdi gözler Fed ve TCMB'de

Brüksel'deki Erdoğan-Biden Zirvesi'nin ardından kurlar yarın akşam açıklanacak olan Fed ve perşembe günkü TCMB faiz kararlarında olacak.

Dolar/TL'nin yükseliş nedeni: S-400 sorunu çözülmedi ve sorunlar ötelendi Haziran başında 8.88, geçen hafta başında 8.70'e yakın seviyelerde olan dolar/TL bu hafta en düşük 8.2865'e kadar gerilemişti. Bu düşüşte belirleyici dünkü görüşmeye dair olumlu beklentilerdi. Ancak kur ABD Türkiye görüşmesinden kısa vadede S-400 başta olmak üzere iki ülke arasındaki sorunlara bugün itibaıryla belirgin bir çözüm getirmeyeceğinin anlaşılmasıyla sınırlı yükselişe geçti. Reuters'a açıklama yapan bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Dolar/TL 8.3'ün altına düştüğündeki beklenti S-400 sorununa NATO zirvesinde çözüm bulunacağı beklentisine dayanıyordu. Açıkçası piyasanın tamamında bu beklenti hakim değildi. Bizim beklentimiz diyalog kanallarının açık tutulacağı ve sorunların öteleneceği çözüme çalışılacağı yönündeydi. Ki şu an gerçekleşme bu yönde. Bu nedenle 8.28'li seviyeler yerine 8.5'e yakın seviyelerde işlem görüyoruz" dedi.

"Fed'in varlık alımlarını azaltma ihtimali de fiyatlanıyor"

Dünya Yazarı Erhan Aslanoğlu da piyasaların Biden-Erdoğan görüşmesinde S-400 ya da F-35 gibi bazı temel konularda daha somut ilerleme ve sonuç beklediğine değindi. Aslanoğlu,"Bu konularda sürecin devam etmesi uzun süredir olan belirsizliğin de devam etmesi anlamına geliyor. Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareketin bir nedeni bu belirsizlik fiyatlaması görünüyor. Diğer neden ise Fed’in toplantısından tahvil alımını azaltma yönünde çıkabilecek bir sinyal ihtimali diyebiliriz. ABD 10 yıllık faizlerindeki yönün tekrar yukarı dönmesi bu ihtimalin fiyatlanmasına işaret ediyor" dedi.

"Dolar/TL'deki yükseliş ABD tahvil faizleriyle de ilişkili"

MARBAŞ Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, döviz kurunun geçtiğimiz hafta 8,50’nin altına gelmesi ve görüşmenin arsından bugün 8,50’nin üzerine yükselmesi Biden-Erdoğan görüşmesindeden daha çok ABD 10 yıllık tahvil fiyatlamalarıyla ilgili olduğunun altını çiziyor. Geçtiğimiz hafta sonu 1,43’lere kadar düşen tahvil faizleri bu sabah 1,48’lere yükseldi. Kuru'nun değerlendirmeleri şöyle,

"Görüşme öncesi iki taraftan gelen olumlu mesajlara rağmen görüşmede uzun süredir devam eden sorunların masada kaldığını gördük. Bu kapsamda piyasaları yukarı itecek bir gelişme olmadığı gibi, iki tarafında kullandığı özenli dil ileri yönelik olumlu beklentileri bir miktar sıcak tutmaya yetiyor gibi görünüyor.

Özetle ABD Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönem başlamadı, ancak Biden’in seçilmesi öncesinde ABD tarafında gelişen sert söylemlerin, Başkan seçilmesinin ardından yerini daha ılımlı bir dile bıraktığını görüyoruz. Nato zirvesinin ardından oluşan ortamın kısa vadede yabancı yatırımcı kararlarında etkili olacağını düşünmüyoruz."

"İlk direnç noktası 8,60'ta"

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde yukarı yönlü hareketlerde 8,60'ın ilk direnç seviye olarak belirtildi. Raporda şu ifadeler yer aldı" Bu haftaya Dolar / TL'nin geçtiğimiz haftanın devamı niteliğinde ve Merkez Bankalarının sıkılaştırma konusunda acele etmeyeceğine yönelik beklentileriyle geri çekilmesinin devamı ile başladık. Türkiye ile Çin arasındaki swap anlaşmasının 6 milyar dolara kadar yükselmesinin açıklanması ile kur 8,30'lar kadar geri çekildi.

"Ancak dün gerçekleşen NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın açıklamaları, ABD'nin Rusya'ya karşılık vereceğini ifade etmesi ve Çin'in NATO'ya verdiği sert cevaplar sonrasında Dolar /TL 8,55'i test etti. Dolar/TL'den teknik olarak yukarı yönlü hareketlenmelerde

8,60 - 8,65 direnç seviyeleri olarak ön olanda olurken, geri çekilmelerde ise 8,45 - 8,40 seviyeleri yakından takip edilecek."