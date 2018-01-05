Dolardaki zayıf görünüm TL'yi destekliyor

05 Ocak 2018

Dolar/TL, Türkiye'ye özgü risklere karşın, küresel piyasalardaki iyimserliğin etkisiyle 2017 Ekim sonundan beri en düşük seviyelerdeki aşağı yönlü seyrine devam ediyor.

Dün güne 3.78'den başlayan ve gün içinde 3.7420'ye kadar gerileyerek 20 Ekim 2017'den bu yana en düşük seviyesini gören kur, haftanın son işlem gününe 3.75 seviyesinden başladı.

Dolar/TL saat 09:45'de 3.7560'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5330 ve sterlin/TL 5.0985 seviyesinde yer aldı.

Global piyasalarda gerileyen ve yılbaşından bu yana görece zayıf bir görünüm çizen doların hafif aşağı yönlü eğilimini sürdürmesini bekleyen analistler, bunun TL ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini ifade etti.

Dolar endeksi 91.58 ile Eylül 2017'den bu yana en düşük seviyesinde bulunuyor. Bugün 1.2080'e çıkan euro/dolar paritesi de 5 Ocak 2015'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.