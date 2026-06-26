Dolar/Euro'da ölüm kesişimi

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Euro/dolar paritesinde teknik görünüm yatırımcıların dikkatini çeken önemli bir kırılmaya sahne oldu. DailyForex teknik analisti Christopher Lewis, EUR/USD'nin yaklaşık bir yıldır güçlü destek olarak izlenen seviyenin altına sarktığını belirterek, kısa vadeli yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

1,14 desteği kırıldı

Lewis'in analizine göre EUR/USD son 24 saatte 1,14 seviyesinin altına inerek önemli bir teknik desteği geride bıraktı. Analist, bu gelişmenin orta ve uzun vadeli görünüm açısından dikkat çekici olduğunu belirterek, bundan sonraki süreçte yaşanabilecek tepki yükselişlerinin satış baskısıyla karşılaşabileceğini söyledi.

Düşüşün nedeni faiz değil

Analizde, ABD'de faizlerin gerilemeye devam etmesine rağmen doların güçlü görünümünü koruduğuna dikkat çekildi. Lewis, mevcut hareketin yalnızca faiz beklentileriyle açıklanamayacağını, piyasaların daha çok Avrupa ekonomisindeki zayıflama risklerini fiyatladığını değerlendirdi.

ABD ekonomisinin istihdam piyasası başta olmak üzere güçlü kalmayı sürdürdüğünü vurgulayan analist, doların bu nedenle diğer para birimlerine karşı avantajını koruduğunu ifade etti.

ECB'ye eleştiri: Aynı hata tekrar ediyor

Christopher Lewis, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımlarının ardından ekonomik büyümenin yavaşlayabileceğine yönelik mesajlar vermesinin piyasalarda soru işaretleri oluşturduğunu söyledi.

Analiste göre ECB daha önce de benzer bir politika yaklaşımı izlemişti ve yatırımcılar bu durumu yeniden fiyatlamaya başladı. Lewis, piyasanın Avrupa ekonomisine ilişkin endişeleri satın aldığını belirtti.

"Death Cross" sinyali oluştu

Teknik analizde dikkat çeken bir diğer gelişme ise "death cross" olarak bilinen sinyalin oluşması oldu. Buna göre 50 günlük üssel hareketli ortalama (EMA), 200 günlük EMA'nın altına indi.

Piyasalarda genellikle uzun vadeli düşüş eğiliminin habercisi olarak değerlendirilen bu teknik oluşumun, satış yönlü pozisyon alan yatırımcıların sayısını artırabileceği ifade edildi.

Yeni hedef 1,12 seviyesi

Christopher Lewis, hem güçlü destek bölgesinin kırılması hem de death cross sinyalinin aynı dönemde oluşmasının aşağı yönlü beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

Analiste göre mevcut teknik görünüm korunursa EUR/USD paritesinde bir sonraki önemli hedef 1,12 seviyesi olabilir. Ancak bunun teknik analiz temelli bir değerlendirme olduğu, piyasadaki gelişmelere bağlı olarak görünümün değişebileceği de vurgulandı.