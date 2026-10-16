Doların dört haftalık yükselişi bitiyor: Euro 17 ayın dibinden döndü

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ABD dolarının küresel piyasalardaki yükselişi, teknoloji sektörüne ilişkin endişeler ve tahvil faizlerindeki düşüşle tersine döndü. Dört hafta üst üste değer kazanan dolar, 16 Ekim Cuma günü haftalık kayba yönelirken euro toparlandı. Piyasalardaki değişimin arkasında, yapay zekâ yatırımlarının finansmanına ilişkin artan kaygılar bulunuyor.

Dolar endeksi dört haftalık yükseliş serisini bitirebilir

ABD dolarının altı önemli para birimi karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi, cuma sabahı Asya işlemlerinde 102,07 seviyesinde bulunuyordu.

Endeks, haftalık bazda yüzde 0,14 gerileyerek dört haftalık yükseliş serisini sona erdirmeye yöneldi.

Doların son haftalarda güçlenmesinde ABD'deki yüksek faiz beklentileri, tahvil getirilerinin yükselmesi ve Avrupa ekonomisine ilişkin endişeler etkili olmuştu. Ancak teknoloji hisselerindeki satışların ardından yatırımcıların ABD devlet tahvillerine yönelmesi, doların yükselişini sınırladı.

Bu değişim, enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde yatırımcıların ekonomik büyüme ve şirket borçluluğuna ilişkin risklere daha fazla önem vermeye başladığını gösteriyor.

Yapay zekâ yatırımlarında borç endişesi büyüyor

Doların değer kaybında dikkat çeken gelişme, ABD'deki yapay zekâ yatırımlarına yönelik beklentilerin sorgulanmaya başlanması oldu.

Veri merkezlerine yapılan büyük yatırımların önemli bir bölümü borçlanmayla finanse ediliyor. Yatırımcılar, bu tesisleri işleten şirketlerin yeterli gelir elde edip edemeyeceğini ve borçlarını zamanında ödeyip ödeyemeyeceğini tartışıyor.

Bu endişeler, yapay zekâ alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin hisselerinde satışlara yol açarken kredi piyasalarının bazı bölümlerine de yansıdı.

Son dönemde ABD ekonomisinin büyümesini destekleyen yapay zekâ yatırımlarının yavaşlayabileceği düşüncesi, dolar açısından da yeni bir risk oluşturuyor.

ABD tahvillerine yönelen yatırımcılar faizleri düşürdü

Teknoloji hisselerindeki satışlar, ABD devlet tahvillerine olan talebi artırdı. Tahvil fiyatları yükselirken getiriler geriledi.

ABD'nin 10 yıllık devlet tahvili getirisi 15 Ekim'de gün içinde yüzde 5,04 civarına kadar çekilerek yaklaşık üç haftanın en düşük seviyesini gördü.

10 yıllık tahvil getirisi, haftalık bazda bir yılı aşkın sürenin en büyük düşüşüne yöneldi.

Tahvil getirilerinin gerilemesi, dolar cinsinden varlıkların faiz avantajını azaltabiliyor. Bu durum, özellikle son haftalarda ABD ile Avrupa arasındaki faiz farkından olumsuz etkilenen euroya destek sağladı.

Euro 17 ayın dibinden uzaklaştı

Avrupa ortak para birimi euro, doların zayıflamasından yararlanan başlıca para birimlerinden biri oldu. Euro/dolar paritesi 16 Ekim sabahında 1,1210 seviyesinde işlem gördü. Böylece euro, son günlerde test ettiği 17 ayın en düşük seviyelerinden bir miktar uzaklaştı.

Euro, önceki beş haftada dolar karşısında yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetmişti. Bu gerilemenin arkasında Fransa'nın artan kamu borcu, bütçe belirsizlikleri ve Avrupa'nın enerji maliyetlerine ilişkin endişeler bulunuyordu.

Ancak doların zayıflaması, euro üzerindeki bütün risklerin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Avrupa ekonomisinin yüksek enerji maliyetleri ve kamu borçlanma sorunlarıyla karşı karşıya olması, ortak para birimindeki toparlanmanın gücünü sınırlayabilir.

Diğer önemli para birimlerinde de farklı bir görünüm oluştu. İngiliz sterlini haftalık bazda yaklaşık yüzde 0,3 değer kazanırken Avustralya doları, zayıf istihdam verilerinin ardından yüzde 0,8'lik kayba yöneldi.

Türkiye'de dolar ve euroyu ne bekliyor?

Doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi, Türkiye'de dolar/TL kurunun da mutlaka gerileyeceği anlamına gelmiyor.

Dolar endeksi, ABD parasının diğer önemli para birimleri karşısındaki gücünü ölçerken dolar/TL üzerinde Türkiye'ye özgü ekonomik koşullar ve sermaye hareketleri de etkili oluyor.

Euro/TL açısından ise euro/dolar paritesindeki değişim ayrıca önem taşıyor. Euro, dolar karşısında güçlenirken dolar/TL sabit kalsa bile Euro/TL yükselebilir.

Küresel döviz piyasalarının önündeki önemli tarihlerden biri 28 Ekim. ABD Merkez Bankası, 27-28 Ekim tarihlerinde yapacağı toplantının sonunda yeni faiz kararını açıklayacak.

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın 16 Ekim'de Bangkok'ta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından piyasalarda faiz politikasına ilişkin belirsizlik devam ediyor. Enflasyonun yüksek seyretmesi faiz artışı ihtimalini canlı tutarken tahvil getirilerinin düşmesi dolara yönelik baskıyı artırıyor.

Doların yükselişe geri dönüp dönmeyeceği, yapay zekâ sektöründeki finansman endişelerinin nasıl gelişeceğine, ABD tahvil faizlerine ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilere bağlı olacak.