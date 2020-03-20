Doların fitilini virüs ateşledi

20 Mart 2020

Hilal SARI

Koronavirüs endişeleri doların değerini tüm para birimleri karşısında yükseltiyor. Dolar endekslerinde belirsizliğe bağlı olarak tarihi bir yükseliş var. Dolar Endeksi (DXY) yılbaşından bu yana yüzde 6 yükselerek 102,00 ile Mart 2017’den bu yana görmediği bir düzeye çıktı. Bloomberg Dolar Endeksi (BBDXY) ise yüzde 8 yükselerek 1,290 düzeyini gördü.

Büyük merkez bankaları ve hükümetlerin acil kurtarma paketlerinin virüsün etkilerini azaltmayacağına dair endişelerin artması üzerine yatırımcılar nakite koşmaya başladı.

ING Bank, sterlinde aşağı yönlü baskının süreceğini, dolar likiditesinde yaşanan sorun devam ettiği takdirde sterlinin 1,10 dolara kadar gerileyebileceğini öngörüyor. Hollanda merkezli banka, merkez bankalarının likidite adımlarına rağmen dolardaki güçlenişin zayıflamadığına dikkat çekiyor ve şu ifadeleri kullanıyor: “Nakit kralsa, nakit dolar dünya başkanıdır”. Citibank ise sterlindeki zayıflığın bir nedeninin de ülkedeki gevşek karantina politikası olabileceğini söylüyor.

Rabobank: Doların yerini hiçbir şey alamaz

Rabobank, küresel ekonominin bu kadar dolara dayalı olması nedeniyle sistemik bir kriz çıkabileceği konusunda defalarca uyarı yaptıklarını belirterek, dolar borçları nedeniyle kriz durumunda doların sadece yukarı yönlü hareket edeceğini söylüyor. FX Street kurucusu Francesc Riverola’nın paylaştığı Rabobank notunda, “Böyle bir kriz durumunda doların yerini hiçbir şey alamaz,” ifadeleri yer alıyor.

Nomura: Dolar ihtiyacı bankadan değil şirket ve hedge fonlardan

Japonya merkezli yatırım bankası Nomura baş foreks stratejisti Yujiro Goto, Financial Times’daki demecinde Fed ve ECB gibi merkez bankalarının dolar likiditesi sağlamasının iyi olduğunu, fakat dolar sıkıntısının büyük bankalardan değil, hızla nakde ihtiyacı olan şirketlerden ve hedge fonlardan kaynaklandığını belirtiyor.

Euro/dolar paritesi ise Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 750 milyar euro büyüklüğündeki acil tahvil alım programına rağmen, dolar likiditesi ihtiyacının daha da artmasıyla yüzde 1 civarı düşerek 1,0800 düzeyine kadar geriledi. TD Securities 1,0778 direnç düzeyi kırılırsa paritenin 1,0570’e doğru düşebileceğini öngörüyor.

Sterlin 1985’ten bu yana en düşük düzeyde

Tüm para birimlerine karşı güçlenen dolar, Yeni Zelanda doları karşısında 11 yılın, Avustralya doları karşısında 17 yılın zirvesini gördü. Hint rupisi ise dolar karşısında tarihinin en düşük düzeyini görürken, gelişen ülke paralarında ciddi düşüşler yaşanıyor. Özellikle sterlin ve Norveç kronu dolar karşısında 30 yılı aşkın süredir en düşük seviyelerine geriledi. Dolar, sterlin karşısında 1985’ten bu yana en yüksek düzeyi görürken, Norveç kronu karşısında ise bir haftada yüzde 40 yükselerek, tarihi rekor egale etti.

Rusya, Ural petrolü 25 doların altına düşerse döviz satacak



Rusya Merkez Bankası, Sberbank’tan yapacağı hisse alımlarını Ural petrolünün fiyatına bağlı bir mekanizma üzerinden gerçekleştireceğini duyurdu. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada 30 Eylül’e kadar yürürlükte olacak mekanizma kapsamında Ural petrolünün varil fiyatının 25 doların altına düşmesi halinde döviz satmaya başlayacakları belirtildi.