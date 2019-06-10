Doların yönü aşağı döndü

10 Haziran 2019

ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle güne yükselişle başlayan dolar/TL, küresel piyasalardaki olumlu havaya paralel günün kalanında yönünü aşağı çevirdi. Sabah 5.8599 seviyesini gören kur, öğleden sonra 5.7560'a kadar geriledi. Dolar/TL, gün sonuna doğru 5.7650 seviyelerinde yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşürmediği için politikalarını "yıkıcı" olarak eleştirdi. Geçen hafta ABD'de açıklanan istihdam verileri Fed'den bu yıl için faiz indirim beklentilerini kuvvetlendirmiş ve dolarda değer kaybına neden olmuştu.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı görevini vekaleten yürüten Patrick Shanahan tarafından Türk mevkidaşına gönderilen bir mektupta S-400'lerden vazgeçmemesi halinde Türkiye'nin F-35

programında nasıl çıkarılacağının ana hatları yer alıyordu.

Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bayram tatili sırasında 5.6605 ile yaklaşık iki ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, Cuma günü 5.7875-5.8695 bandında dalgalanmıştı.

Analistler bayram tatili sırasında TL'de gözlenen kazancının nedenlerini düşük likidite ortamı, Fed'den artan faiz indirim beklentileri ve Güney Afrika randına karşılık TL alım işlemleri olarak sıraladı.

Piyasadaki olumlu havanın Fed iyimserliğinden kaynaklandığını söyleyen bir bankacı, "Dünyada genel olarak doların gerileyeceği beklentisi var. Fed'den bu yıl en az iki faiz indirimi bekleniyor. Dolar endeksinde yukarı trend çok zayıfladı, TL de bu ortamdan faydalanıyor. Seçime kadar bant aralığında ancak TL adına olumlu bir fiyatlama görmemiz olası" dedi.

Haber akışına rağmen piyasanın S-400, F35 konusunda bir olumsuzluk fiyatlayamadığını söyleyen aynı bankacı, "Bu sorunun bir şekilde çözüleceği düşünülüyor.

İçerde S-400'lerin alınacağı konusundaki kararlılığa karşılık dışarıdaki söylemlerde de yumuşaklık yok ama piyasa olumsuz fiyatlamıyor. TL bugün Meksika pesosunun ardından benzerleri arasında en çok değer kazanan para birimi oldu. Seçim öncesinde dolar/TL'de 5.65'e kadar gerileme görebiliriz ancak daha aşağısı zor" dedi.