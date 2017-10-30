Doların yükselişi borsa için tehdit mi?
Serhat Gürleyen, küresel piyasalardaki görünümü ve yurtiçi piyasaların seyrini değerlendirdi...https://www.dunya.com/kose-yazisi/dolarin-yukselisi-borsa-icin-tehdit-mi/388665
Vergi indirimi beklentisini ve faizlerdeki yükselişi arkasına alan dolar yükselmeye devam ediyor. Katalan krizi ve görece güvercin ECB’nin de desteği ile yüzde 1 den fazla yükselen DXY dolar endeksi 94 seviyesindeki direncini kırarak 94,8’e ulaştı. 10 yıllık ABD devlet tahvili faizleri ise yüzde 2.40 seviyesindeki psikolojik seviyeyi geçerek ayı piyasasına girdiğini onayladı.