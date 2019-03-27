Dolar/TL 1 ayın en düşüğünü gördü

27 Mart 2019

TL'de Cuma günü yüzde 6'yı aşan değer kaybının ardından TCMB'nin adımları ve swap faizlerindeki yükseliş sonrası dolar kuru bugün bir ayın en düşük seviyesini gördü.

Cuma 5.84'ün üzerine tırmanan dolar/TL bugün 5.3046 ile 27 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Kur daha sonra yukarı yönde hareketlendi ve saat 08:46'da 5.3460'dan işlem gördü. Aynı saatte euro/TL 6.0470'de yer aldı. Dolar endeksi ise yüzde 0,19 artışla 96.918 seviyesinde.

Sert yükselişin ardından TCMB örtülü faiz artırımına giderken art arda açıklamalarla tansiyonu düşürmeye çalışmıştı. Diğer taraftan Türk bankaların yabancılara oldukça sınırlı TL sağlama eğilimi yabancılar için TL'nin maliyetini artırmış bu da dün kur üzerinde aşağı yönlü baskının ana unsuru olmuştu.

Dün, Londra swap piyasasında gecelik faizler yüzde 22'lerden yüzde 330 seviyesine fırladı. Bir bankacı, "Yurt dışındaki uzun pozisyonları çözmek adına TL kısıldığından Londra'da gecelik swap faizleri çok sert yükseldi. Yabancı yatırımcının elindeki TL çok azaldı ve TL ihtiyacı olan bu kadar yüksek faizleri göze alıyor. Bunun da etkisiyle dolar/TL gevşiyor" diye konuştu.

TL'deki dalgalanmanın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, "Seçim öncesi malum odaklar tarafından planlanan kara pazartesi senaryosu iflas etti. Türkiye açık piyasa ekonomisi ve dalgalı kur rejimi içinde elinde piyasa yanlısı çok araç var ve bu tür ucuz cambazlıkları bozacak güçlü bir ekonomi. Şimdi maliyetine katlanacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

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