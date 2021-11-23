Dolar/TL, 12,30'u gördü; euro/TL 14'ü geçti

Türk Lirası'nda kayıplar devam ediyor. Dolar ve euro kuru gün içerisinde yüzde 8'in üzerinde yükseliş kaydetti. Altının gramı 700 lirayı aşarken, . gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz ise 2019 başından beri ilk kez yüzde 21'i aştı.

Piyasadaki dalgalanmada bugüne dair özel bir gelişme bulunmuyor. ABD dolarının küresel bazda güç kazanması ve içeride düşük faiz kararlılığı, TL'nin güç kaybetmesinde başrol oynuyor.

Dolar 12,48'e kadar çıktı

Gün içerisinde yüzde 8'e ulaşan yükselişlerle dolar/TL, 12 lira seviyesini aşarken, euro/TL 14 liranın üzerini gördü. Dolarda en yüksek 12,48 ve euroda en yüksek 14,06 seviyeleri test edildi. Saat 13:00 itibariyle dolar 12,37 ve euro 13,94 seviyesinde yer aldı.

12 Kasım tarihinde ilk kez 10 lira sınırını aşan dolar/TL'deki yükseliş 10 günde yüzde 20'nin üzerine çıktı.

Eylülden bu yana 400 baz puan faiz indirimi yapan TCMB'nin indirime devam edeceğininin sinyalini vermesi ve politik cepheden bu yönde mesajların devam etmesi TL'deki değer kaybının ana nedeni konumunda.

Gram altın 700 liranın üzerinde

Gram altın, dolar/TL'deki yükselişle beraber rekor tazeleyerek 700 TL'nin üzerini gördü. Sene başından bu yana yüzde 50'den fazla yükseliş kaydeden güvenli liman gram altın, bu seneye 450 TL civarında başlamıştı.



Gösterge faiz yüzde 21'i aştı

Dolar/TL oldukça volatil bir seyirle işlem görürken TL'nin 3 aylık öngörülen oynaklık göstergesi spot piyasadaki satış baskısının ivme kazanmasıyla marttan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz ise 2019 başından beri ilk kez yüzde 21'i aştı ve yüzde 21.19'a kadar ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası dolar/TL yükselişini sürdürüyor.

Erdoğan düşük faizlere ilişkin, "Bu politika ile biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz" derken, süreci "ekonomik kurtuluş savaşı" olarak niteledi.

Cumhurbaşkanı, faizlerin düşük tutulmasını memnuniyet verici olarak niteleyerek, TL'deki değer kaybı nedeniyle meydana gelen fiyat artışlarının yatırımları doğrudan etkilemeyeceğini ifade etti.

Merkez'den bir hamle gelir mi?

Bazı bankalar TCMB'nin rezerv satışı ya da piyasa dışı uygulamalara gitmemesi halinde, önümüzdeki yılın ilk aylarında yüklü faiz artışlarına gitmesini bekliyor. Ancak bu beklentiler siyasilerin açıklamaları nedeniyle gittikçe azalıyor. Son olarak Unicredit, Merkez Bankası'nın Türk lirasındaki değer kaybını önlemek için likidite kısıtlamaları uygulayabileceğini ve ilk olarak rezerv kullanımına başvurabileceğini öne sürdü.

Yurtdışında Powell etkisi

ABD piyasaları, Başkan Biden’ın Fed Başkanı Powell’ı yeniden Fed Başkanlığına aday göstermesi sonrası sıkılaştırmacı patikanın planlandığı üzere devam edeceği yönündeki öngörülerin tahvil faizleri cephesindeki yansımaları nedeniyle satıcılı seyir izledi. Amerikan dolarına olan yönelim ivmelenirken, ABD tahvillerinde satışlar gözlendi.

Powell’ın Fed'in araçlarını ekonomiyi ve işgücü piyasasını desteklemenin beraberinde, yüksek enflasyonla mücadele etmek adına parasal araçlarını kullanacağı yönündeki söylemleri ışığında piyasalar şimdilerde Haziran ayı Fed toplantısında çeyrek puanlık faiz artırımı fiyatlıyor.



