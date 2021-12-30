Dolar/TL 13, euro/TL 15'i aştı

Döviz kurlarında bu haftanın tamamında yukarı yönlü bir seyir hakim. Pazartesi gününün ardından dün de kurlar yüzde 6'nın üzerinde değerlenirken dolar/TL 13, euro/TL ise 15'i aştı. Bugün hem dolar hem de euro yüzde 5'i aşkın değer kazandı. Dolar/TL 12,30'u aşarken euro/TL 15'in üzerinde işlem görüyor.

Bakan Nebati: Dolardaki artış kurun doğal salınımı

CNN Türk canlı yayınında kurdaki son hareketi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Bugün dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı. Her şey kontrol altında. Radikal düşüşten sonra salınımlarla kur normale dönecek. Piyasayı izliyoruz, ikaz ediyoruz, sonra gereğini yapıyoruz" yorumunu yaptı.

Asya piyasalarında sınırlı yükselişler var

Asya'da yatırımcıların gündeminde Omicron varyantına ilişkin gelişmeler yer alıyor. Endeksler ağırlıklı olarak sınırlı kazanımda Asya Pasifik Bölgesi'nde hisse senetleri Perşembe günkü işlemlerde çoğunlukla alış ağırlıklı seyretti. Çin ana karasında Shenzen ve Şanghay Bileşik endeksleri hafif artış kaydetti. Japonya'da Nikkei 225 düştü, Topix Endeksi ise yatay seyretti. Güney Kore'nin Kospi endeksi yataya yakın pozitif seyretti.