Dolar/TL, 13 gün sonra 8,50'nin altını test etti

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Fed sonrasında gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kazanırken dolar/TL'de 8,50-8,60 bandının diplerine doğru çekiliyor. Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikasına dair esnek bir ton benimsemesinin ardından sabah saatlerinde 8,53'lerde değerlenen dolar/TL, kısa bir süreliğine de olsa 8,50'nin altını test etti. Türk Lirası ABD Doları karşısında , gün içi en düşük seviye olarak 8,4880'i gördü.

Dolar/TL için 8,50 kırıldıktan sonra destek seviyesi olarak 8,30 ön plana çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 8,65 ve sonrasında 8,80 direnç seviyeleri.

Dolar/TL yaklaşık 1 aydır sakin ve aşağı yönlü bir seyir izliyor. Kur 8.75'li seviyelerden, önce 8,6, ardından 8,5'e geriledi. Dolar/TL daha sonra 8,5 üzerinde dar bantta işlem görüyor. Kurda 8,88 seviyesindeki tarihi zirvesinin altında sınırlı kazançlar da yaklaşık bir aydır devam ediyor.



Borsa İstanbul 3 haftanın zirvesinde

BIST 100 endeksi yaklaşık yüzde 1,7 artışla 8 Temmuz'dan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1.383 puana çıkarken, sınai endeksindeki güçlü seyir söz konusu yükselişte etkili oldu

Merkez Bankası enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti

Merkez Bankası, yılsonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'den yüzde 14,1'e çıkardı. 2022 yıl sonu için yüzde 7,5 olan enflasyon tahminini yüzde 7,8 olarak revize eden Merkez Bankası, 2023 enflasyon tahmini ise yüzde 5 olarak korudu.

Kavcıoğlu Enflasyon Raporu'nu açıkladığı basın toplantısında aşılamanın etkisiyle turizm gelirlerinde beklenen artış, güçlü ihracat ve ithalattaki ılımlı seyir nedeniyle yıl sonunda Türkiye'nin cari fazla vermesini beklediklerini ifade etti.

Sıkı para politikasının enflasyon üzerindeki etkilerinin görülmeye başladığını aktaran Kavcıoğlu, "Yeni swap anlaşması için görüştüğümüz ülkeler var. Yakında yeni anlaşmaları açıkladığımızda hepiniz duymuş olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Enflasyon yeni faiz artışı getirir mi?

Enflasyonun önümüzdeki bir kaç ayda yüzde 19'u aşma ihtimali ise piyasnın yakından izlediği bir diğer önemli konu. TCMB son PPK metninde politika faizi için "...güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecek" mesajını vermişti.

Bu mesaj PPK metinlerinde bir süredir yer alıyor. Önümüzdeki aylarda enflayonun bu noktaya yaklaşacağı ya da aşabileceği beklentisi ise kritik bir gelişme olarak görülüyor. Enflasyonun %19'u aşma ihtimali bankanın faiz artışına ihtiyaç duyup duymayacağının anlaşılması için izlenecek. Piyasalar bu gelişmeleri izlerken siyasetin düşük faiz istekliliğini de dikkate alıyor.