Dolar/TL 13 seviyesini aştı

Türk Lirası'nda kayıplar bugün hızlandı. Dolar ve euro kuru gün içerisinde yüzde 17'ye ulaşan yükseliş kaydetti. Dolar 13,50'yi ve Euro 15,20 lirayı gördü. Altının gramı 760 liranın üzerine çıkarken, gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz ise 2019 başından beri ilk kez yüzde 21'in üzerinde. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i ise 475 seviyesini aşarak, marttan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Piyasadaki dalgalanmada bugüne dair özel bir gelişme bulunmuyor. ABD dolarının küresel bazda güç kazanması ve içeride düşük faiz kararlılığı, TL'nin güç kaybetmesinde başrol oynuyor.

Dolar 13 lirayı aştı

Gün içerisinde yüzde 17'yi aşan yükselişlerle dolar/TL, 13,50 seviyesine ulaşırken, Euro/TL 15,20 zirvesini gördü. Atak sonrası dolar 13 liranın altına inerken, euro 14,50 seviyelerine çekildi.

Eylülden bu yana 400 baz puan faiz indirimi yapan TCMB'nin indirime devam edeceğininin sinyalini vermesi ve politik cepheden bu yönde mesajların devam etmesi TL'deki değer kaybının ana nedeni konumunda.

Gram altın 760 liranın üzerinde

Gram altın, dolar/TL'deki yükselişle beraber rekor tazeleyerek 761 liraya ulaştı. Sene başından bu yana yüzde 50'den fazla yükseliş kaydeden güvenli liman gram altın, bu seneye 450 TL civarında başlamıştı.



Gösterge faiz yüzde 21'i aştı

Dolar/TL oldukça volatil bir seyirle işlem görürken TL'nin 3 aylık öngörülen oynaklık göstergesi spot piyasadaki satış baskısının ivme kazanmasıyla marttan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz ise 2019 başından beri ilk kez yüzde 21'i aştı ve yüzde 21.69'a kadar ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası dolar/TL yükselişini sürdürüyor.

Erdoğan düşük faizlere ilişkin, "Bu politika ile biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz" derken, süreci "ekonomik kurtuluş savaşı" olarak niteledi.

Cumhurbaşkanı, faizlerin düşük tutulmasını memnuniyet verici olarak niteleyerek, TL'deki değer kaybı nedeniyle meydana gelen fiyat artışlarının yatırımları doğrudan etkilemeyeceğini ifade etti.

Merkez'den bir hamle gelir mi?

Bazı bankalar TCMB'nin rezerv satışı ya da piyasa dışı uygulamalara gitmemesi halinde, önümüzdeki yılın ilk aylarında yüklü faiz artışlarına gitmesini bekliyor. Ancak bu beklentiler siyasilerin açıklamaları nedeniyle gittikçe azalıyor. Son olarak Unicredit, Merkez Bankası'nın Türk lirasındaki değer kaybını önlemek için likidite kısıtlamaları uygulayabileceğini ve ilk olarak rezerv kullanımına başvurabileceğini öne sürdü.

Yurtdışında Powell etkisi

ABD piyasaları, Başkan Biden’ın Fed Başkanı Powell’ı yeniden Fed Başkanlığına aday göstermesi sonrası sıkılaştırmacı patikanın planlandığı üzere devam edeceği yönündeki öngörülerin tahvil faizleri cephesindeki yansımaları nedeniyle satıcılı seyir izledi. Amerikan dolarına olan yönelim ivmelenirken, ABD tahvillerinde satışlar gözlendi.

Powell’ın Fed'in araçlarını ekonomiyi ve işgücü piyasasını desteklemenin beraberinde, yüksek enflasyonla mücadele etmek adına parasal araçlarını kullanacağı yönündeki söylemleri ışığında piyasalar şimdilerde Haziran ayı Fed toplantısında çeyrek puanlık faiz artırımı fiyatlıyor.



