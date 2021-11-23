Dolar/TL 13 zirvesinden döndü

Türk Lirası'nda kayıplar bugün hızlandı. Dolar ve euro kuru gün içerisinde yüzde 17'ye ulaşan yükseliş kaydetti. Dolar 13,50'yi ve Euro 15,20 lirayı gördü. Altının gramı 760 liranın üzerine çıkarken, gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz ise 2019 başından beri ilk kez yüzde 21'in üzerinde. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i ise 480 seviyesini aşarak, marttan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Piyasadaki dalgalanmada bugüne dair özel bir gelişme bulunmuyor. ABD dolarının küresel bazda güç kazanması ve içeride düşük faiz kararlılığı, TL'nin güç kaybetmesinde başrol oynuyor.

Dolar 13 lirayı aştı

Gün içerisinde yüzde 17'yi aşan yükselişlerle dolar/TL, 13,50 seviyesine ulaşırken, Euro/TL 15,20 zirvesini gördü. Dolar kuru daha sonra gün içi zirveden yüzde 8 oranında gerileyerek 12,30'un altına indi. Euro/TL ise 14'ün altına geriledi. Eylülden bu yana 400 baz puan faiz indirimi yapan TCMB'nin indirime devam edeceğininin sinyalini vermesi ve politik cepheden bu yönde mesajların devam etmesi TL'deki değer kaybının ana nedeni konumunda.

Gram altın bir günde 100 lira arttı!

Gram altın, salı günü küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen dolar/TL’nin 13 seviyesini aşmasıyla 770 TL’nin üzerini görerek rekor tazeledi. Güne 660 lira bandında başlayan gram altın gün içinde en yüksek 773,5 lirayı gördü. Gram altın kasım ayı başında 550 lira seviyelerindeydi.



Gösterge faiz yüzde 21'i aştı

Dolar/TL oldukça volatil bir seyirle işlem görürken TL'nin 3 aylık öngörülen oynaklık göstergesi spot piyasadaki satış baskısının ivme kazanmasıyla marttan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz ise 2019 başından beri ilk kez yüzde 21'i aştı ve yüzde 21.69'a kadar ulaştı.

Erdoğan, Kavcıoğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya yakın bir kaynağın Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bugün Ankara’da bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı. Merkez Bankası konuya ilişkin yorum yapmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yineledi. Erdoğan düşük faizlere ilişkin, "Bu politika ile biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz" derken, süreci "ekonomik kurtuluş savaşı" olarak niteledi.

Cumhurbaşkanı, faizlerin düşük tutulmasını memnuniyet verici olarak niteleyerek, TL'deki değer kaybı nedeniyle meydana gelen fiyat artışlarının yatırımları doğrudan etkilemeyeceğini ifade etti.



