Dolar/TL 14,75'in üzerine çıktı

Dolar/TL Rusya'nın Ukrayna'yu işgale başladığı ilk günlerde test edilen seviyeleri de aşarak bu sabah güne 14,75'in üzerine çıktı. Euro/TL de benzer grafiklerle 16,35'in üzerinde değerleniyor. Her iki kur için de yüzde 0,7 civarı artışlar söz konusu.

Dolar/TL ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle geçen hafta 14,62'ye ulaşan yükselişinin ardından kamu desteğiyle 14'ün altına geriledikten sonra yeniden yükselişe geçti. Geçen yıl yüzde 44 değer kaybeden TL yıl başından beri daha istikrarlı bir seyir izliyordu.

BİST 100, yüzde 1'in üzerinde artıda

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de güne yüzde 0,58 artışla 2.054 puandan başladı. Açılışın hemen ardından BİST 100 endeksi kazanımlarını yüzde 1'in üzerine taşıdı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri bu hafta yüzde 26.82'ye kadar çıkarak tarihi rekora yükseldikten sonra dün son işlemde yüzde 25.73 seviyesindeydi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri bu hafta 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten sonra dün günü 648/663 baz puandan tamamladı.

Bugün piyasalarda hangi veriler izlenecek?

Yatırımcılar bugün Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü görüşmesinden çıkabilecek sonuçları takip edecek.

Bankacıların öncü verilerden yaptığı hesaplamaya göre TCMB'nin 18.2 milyar dolar olan net uluslararası rezervleri geçen hafta itibarıyla 1 milyar dolar gerileme gösterecek. Veri bugün saat 1430'da açıklanacak.

Öte yandan lokal döviz mevduatında geçen hafta 2-2.5 milyar dolarlık düşüş hesaplanıyor ancak bu düşüşün döviz bozma değil parite etkilerinin ağırlık yaratması bekleniyor. Bireyler Rusya-Ukrayna endişelerinin belirginleştiği Şubat ayının son haftasında kur kormalı mevduat sisteminin ilan edildiği Aralık sonundan beri en yüksek haftalık döviz mevduatı artışını 1.22 milyar dolar ile gerçekleştirmişti. Sürecin döviz talebi olarak devam edip etmeyeceği yakından izleniyor.

Piyasalarda ayrıca geçen hafta başlayan ve hükümetin ilk etapta 25 milyar dolar yastık altı altının sisteme kazandırılmasını hedeflediği sistemin işleyişi ve kur korumalı mevduat sisteminin genişletilmesinin etkileri de takip edilecek