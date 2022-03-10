Dolar/TL 14,80'in üzerine çıktı

Dolar/TL Rusya'nın Ukrayna'yu işgale başladığı ilk günlerde test edilen seviyeleri de aşarak bu bugün 14,80'in üzerine kadar tırmandı. Sabah saatlerinde 14,60'larda değerlenen kur Türkiye'de ve Avrupa'da piyasaların uyanmasıyla kademeli olarak yükselişe çıktı. Kur gün ortasından sonra 14,80'i aştı. Euro/TL de benzer grafiklerle 16,45'in üzerinde değerleniyor. Her iki kur için de yüzde 1'i aşan artışlar söz konusu.

Dolar/TL ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle geçen hafta 14,62'ye ulaşan yükselişinin ardından kamu desteğiyle 14'ün altına geriledikten sonra yeniden yükselişe geçti. Geçen yıl yüzde 44 değer kaybeden TL yıl başından beri daha istikrarlı bir seyir izliyordu.

BİST 100, kazanımlarını geri aldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de güne yüzde 0,58 artışla 2.054 puandan başladı. Açılışın hemen ardından BİST 100 endeksi kazanımlarını yüzde 1'in üzerine taşıdı. Gün ortasına doğru satışlar artarken endeks, kazanımlarını geri aldı ve 2.050 puanın altna indi.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri bu hafta yüzde 26.82'ye kadar çıkarak tarihi rekora yükseldikten sonra dün son işlemde yüzde 25.73 seviyesindeydi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri bu hafta 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten sonra dün günü 648/663 baz puandan tamamladı.