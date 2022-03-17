Dolar/TL, 14,80'in üzerini gördü

Merkez Bankası, piyasalarda oluşan beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 14 seviyesinde bıraktı. Karar sonrası yapılan yazılı açıklamada önceki karar metinlerinde yer alan 2022 için cari fazla beklentilerinin son metinde yer almaması dikkat çekti. PPK sonrası kurlarda hafifi yukarı yönlü hareketler gözlemlendi.

Gün boyu 14,70 civarında hareket eden dolar/TL, ilk tepki olarak gün içi en yükske seviye olan 14,7950'yi gördü. Dolar/TL'deki günlük yükselişi yüzde 1,2 yi buldu. Benzer grafikleri çizen Euro/TL ise 16,27'lerden 16,35 civarına tırmandı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksi, dünya borsalarındaki sert yükselişlere paralel bir şekilde yüzde 1,8 civarı yükseliş devam ediyor. BİST 100 Endeksi 2 bin 126 puandan işlem görüyor.

Petrol fiyatlarında artış yüzde 5'i aştı

Petrol fiyatları Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) piyasaların Rus ham petrolünde Nisan ayından itibaren 3 milyon varile yakın kayıp yaşayabileceğini açıklamasının ardından yükseldi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı art arda üç seansta gerilemesinin ardından bugün yüzde 5'in üzerinde yükselişle 103 dolar sınırına geldi. Brent petrolün varili dün 96 dolara kadar gerilemişti.