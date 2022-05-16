Dolar/TL 15,65'i aştı

Üst üste 8 gündür yükselen dolar/TL, yükselişle kur korumalı mevduatın açıklandığı 20 Aralık'tan beri ilk kez 15,65'in üzerine çıktı. Yeni haftanın ilk saatlerinde 15,50 geçilirken gün ortasından sonra 15,65 seviyesi de aşıldı. Benzer şekilde euro/TL ise 16,35'in üzerini test etti.

Reuters'ın ulaştığı analistler kamunun yön belirleyici olduğu kur politikasına yönelik risklerin özellikle de orta vadede arttığına dikkat çekiyorlar.

15,50 aşıldı yeni bant 15,50-1600

Dolar/TL 10 gün öncesine kadar 14,5-15 arasında iki ay boyunca yatay bir seyir izlemişti. Küresel piyasalarda faiz artışları kaynaklı resesyon endişesi ve satış baskısının kuvvetlendiği son günlerde ise TL, dolar karşısında yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

Birçok bankacı dolar/TL'nin yeni işlem bandını 15-15,5 olarak tahmin ediyordu. Ancak bu seviyenin aşılmış olması ile birlikte piyasa kamunun güçlü bir şekilde seviyelerin üst bandını savunup savunmayacağını takip edecek. Bankacılara göre güçlü döviz satışı yapılmazsa kurda yeni bant 15,5-16,00 olabilir.

CDS'ler 14 yılın zirvesinde

Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı korumanın maliyetini gösteren CDS'ler 700 puanı aşarak Refinitiv verilerine göre 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Türkiye'ye ait varlıkların taşıdığı risk hakkında gösterge olan CDS'teki belirgin yükseliş Hazine'nin dolar borçlanma maliyetlerini yükseltirken, bankacılar maliyetlerin çift haneye yaklaştığına dikkat çektiler.