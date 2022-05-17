Dolar/TL, 15,80'i geçti; euro/TL yüzde 2 yükseldi

Türk Lirası'ndaki değer kaybı 9 gündür kesintisiz olarak devam ediyor. 4 Mayıs'tan bu yana yükselişini sürdüren dolar/TL'de bu sabah 15,80 seviyesi aşıldı. Dolar/TL, 15,85'in üzerine kadar yükselirken euro/TL'de de artış yüzde 2'yi geçti ve kur 16,60'ın üzerine çıktı.

Dolar/TL'de 9 günlük artış 1 TL'yi aştı

Dolar/TL, 10 gün öncesine kadar 14.5-15 arasında iki ay boyunca yatay bir seyir izlemişti. Küresel piyasalarda faiz artışları kaynaklı resesyon endişesi ve satış baskısının kuvvetlendiği son 2 haftada ise TL, dolar karşısında yüzde 7 değer kaybetti. Böylece, 4 Mayıs 2022 günü 14,77'den işlem gören dolar/TL, aradan geçen 9 işlem gününde 1 TL yükselmiş oldu.

Kurda yeni bant 15,50-16,00

Dolar/TL'de devam eden yükselişle kur korumalı mevduatın açıklandığı 20 Aralık'tan beri ilk kez 15,65'in üzerini dün görürken analistler kur politikasının sürdürülebilirliği sorgulamaya devam ediyorlar. Birçok bankacı dolar/TL'nin yeni işlem bandını 15-15,5 olarak tahmin ediyordu. Ancak bu seviyenin aşılmış olması ile birlikte piyasa kamunun güçlü bir şekilde seviyelerin üst bandını savunup savunmayacağını takip edecek. Bankacılara göre güçlü döviz satışı yapılmazsa kurda yeni bant 15,5-16,00 olabilir.

CDS'ler sert yükselişte

Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı korumanın maliyetini gösteren CDS'ler dün 718 puanı aşarak Refinitiv verilerine göre 2008'den bu yana rekor seviyeye çıktı. CDS dün günü 706/716 seviyesinden tamamladı.

Türkiye'ye ait varlıkların taşıdığı risk hakkında gösterge olan CDS'teki belirgin yükseliş Hazine'nin dolar borçlanma maliyetlerini yükseltirken, bankacılar maliyetlerin çift haneye yaklaştığına dikkat çektiler.