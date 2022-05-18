Dolar/TL, 16 sınırına dayandı

Dolar/TL, 10 günlük aralıksız yükseliş ve benzer para birimlerinden negatif ayrışarak neredeyse 16'ya ulaştı. Yukarı yönlü hareketlerle yıl içindeki zirvesini güncelleyen dolar/TL, dün günün son saatlerinde 15,90'ın üzerine hareketlendi. Bu sabah saatlerindeki dalgalı seyir sonrası piyasaların açılmasıyla yeniden yükselişe geçen dolar/TL, 15,95'i gördü. Euro/TL de benzer hareketlerle 16,75'in üzerine çıktı.

Döviz kurlarında yüksek oynaklık dikkat çekerken dolar/TL, son birkaç saatlik dalga aralığı 15,76-15,94 olarak karşımıza çıkıyor. Aynı grafikler euro için ise 16,59-16,82 aralığına işaret ediyor.

Ay başından bu yana yükseliş yüzde 7,5

Dolar/TL'de kısa vadede Aralık benzeri sıçrama piyasalardaki ana beklenti değil. Ancak ay başından beri TL'de dolar karşısında yaşanan yüzde 7,5 değer kaybının devamına kamunun izin verip vermeyeceği piyasalardaki ana gündem maddesi konumunda. Dolar/TL 2 hafta önceye kadar 14.5-15 arasında iki ay boyunca yatay bir seyir izlemişti. Daha sonra aralıksız 9 günlük yükseliş yaşanırken kur bu sabah itibarıyla en yüksek 15.94 seviyesine kadar yükseldi.

Piyasalarda yeni dış döviz kaynağı, kısa vadeli yüksek getirili bir bono, enflasyona endeksli tahvil gibi adımlarla dövize olan talebin düşürülüp düşürülemeyeceği ya da bu yöntemlerle kamuya yeni döviz kaynağı sağlanıp sağlanamayacağı takip ediliyor.

"Bireysel döviz talebi çok yüksek"

Reuters'a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Dolar/TL'de 15 üzerinde bireysel talep görmeye başladık yabancılar ise çok aktif değil piyasada. Kurumların döviz talebi ise çok yüksek. Döviz arzı ise sadece kamudan yapılıyor. Enerji ithalatı için de yüksek bir döviz ihtiyacı var" dedi ve ekledi:

"Bu tablonun ötesinde küresel dolar talebi de çok yüksek, tedarik zincirleri sorunlu. Dış şartlar da Türkiye lehine değil. Dolayısıyla dolar/TL'nin 15 altında kalması imkansızdı. Şimdi yeni politika seti içinde dolar/TL'nin hangi bantta kalacağını ve bu yeni bandın ne kadar sürdürülebilir olduğunu görmeye çalışıyoruz. Yeni enstrümanlarla bunun nasıl destekleneceği önemli" dedi.