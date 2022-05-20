Dolar/TL, 16 sınırından döndü

Mayıs ayının ilk günlerinde başladığı yükseliş trendine devam eden ve benzer para birimlerinden negatif ayrışan dolar/TL, günün ilk bölümünde 16 sınırına dayandı. Öğleden sonra düşüşe geçen kur, dünkü kapanışa göre yukarıda kalmayı sürdürerek 15,90'ın altına indi.

DÜn 19 Mayıs nedeniyle kapalı olan yurt içi piyasalarda işlem yapılmazken yurt dışındaki işlemlerle dolar/TL, 15,85 seviyelerine kadar çekilmişti.

Gün içi en yüksek seviye olarak 15,9863'ü gören dolar/TL, saat 15:00 itibarıyla 15,87-15,88 civarında seyrediyordu. Euro/TL ise aynı dakikalarda 16,78'den işlem görüyordu

Dolar/TL'de kısa vadede aralık benzeri sıçrama piyasalardaki ana beklenti değil. Ancak ay başından beri TL'de dolar karşısında yaşanan yüzde 8'e yaklaşan kaybının devamına kamunun izin verip vermeyeceği piyasalardaki ana gündem maddesi konumunda.

Dolar/TL bu ayın ilk günlerine kadar 14.5-15 arasında iki ay boyunca yatay bir seyir izlemişti. Daha sonra aralıksız yükselişle kur 16'ya yaklaştı.