Dolar/TL, 16,50 seviyesine doğru hareketlendi

Pazartesi günü yaşanan yukarı yönlü seyrin ardından dünü yatay tamamlayan dolar/TL, bugün gün ortasına doğru yeniden yönünü yukarı çevirdi. 16,45'in altında tutunmaya çalışan kur, 2022 yılındaki en yüksek seviyelerin yakın hareketler sergilemeye devam ediyor.

Geçen haftaki PPK toplantısı öncesi 16,48’e çıkan kur, Cuma günü 16,20’ye gerilemişti. Döviz kurlarında gözler cuma günü açıklanacak olan enflasyona çevrilmiş durumda.

Bugün açıklanan İstanbul enflasyonu yüzde 87’yi aşarken ve 1998 sonrası en yüksek seviyeye çıktı. Cuma günü gelecek olan Türkiye genelinde de enflasyonun 75’i aşması bekleniyor.

TL üç hafta içinde neredeyse yüzde 10 değer kaybederek Aralık'taki kur krizden bu yana ilk defa 16.5 seviyesine yaklaştıktan sonra 16.5 seviyesinin hemen altında yatay bir seyre geçti.

ABD Dolar Endeksi 102 seviyesine doğru toparlanıyor

Uluslararası piyasalara ise ABD Merkez Bankası (Fed) salgın hastalık döneminde satın almış olduğu bilançosundaki varlıkları bugün azaltmaya başlayacak. Yatırımcılar da Fed'in faizleri bu ay ve Temmuz'daki toplantılarda 50'şer baz puan artırmasını bekliyor.

Dolar göstergesi bu hafta yeniden 102,0 seviyesine doğru toparlanma gösterirken 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 2,90’a yaklaştı. Gelişen ülke paralarının çoğu bugün dolar karşısında gerilerken ruble, Macaristan forinti ve Güney Afrika randı pozitif ayrışıyor.