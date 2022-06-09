Dolar/TL 17,20'yi; euro/TL 18,60'ı aştı

Türk Lirası, mayıs ayı başında başlayan değer kaybını bugün de sürdürüyor. Döviz kurlarında, 20 Aralık 2021'den bu yana görülen en yüksek seviyeler güncellenirken dolar/TL, 17 seviyesinin üzerindeki hareketlerine devam ediyor.

Dün 17'yi geçen dolar/TL, bu sabah 17,20 sınırını aştı. Benzer şekilde dün 18'in üzerine çıkan euro/TL, 24 saat geçmeden 18,60'a kadar tırmandı.

Sabah saatleri itibarıyla euro/TL'deki artış yüzde 1'i bulurken dolar/TL ise yüzde 0,5'ler düzeyinde.

Piyasaların gözü ECB ve Lagarde'ın mesajlarında

Yurt içinde öne çıkan bir verinin olmadığı yeni günde, yurt dışında gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararında olacak. ECB'nin yüksek enflasyonla mücadele kapsamında tahvil alım programını sonlandırması ve enflasyonu düşürmek için ileride faiz artırımına gideceğinin sinyalini vermesi bekleniyor. ECB kararının ardından Başkan Christine Lagarde basın toplantısı düzenleyecek.

Asya borsaları, gelişmiş ülke merkez bankalarının tahminlerden daha fazla faiz artırımına gidileceği endişeleriyle gerilerken, ECB'nin bugünkü para politikası kararı öncesinde ABD Hazine tahvil getirileri yükseldi. Dolar da yen karşısında 20 yılın zirvesini gördü. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Wall Street'te dün görülen düşüşlere paralel olarak yüzde 0,4 geriledi.

Petrol fiyatları, Çin'de ihracat verilerinin beklenenden daha güçlü açıklanmasının ardından 23 haftanın en yüksek seviyesine yakın seyrederken, Shanghai'de yeni kapanmalar kazancı sınırladı. Son olarak brent petrol vadeli işlemleri yüzde 0,3 artışla 123,93 dolar seviyesine kadar çıktı.

Spot altın fiyatı ise 1.855 dolar civarında yatay.