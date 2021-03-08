Dolar/TL, 2021'in zirvesindeki seviyelerini koruyor

Yurt içinde doğrudan fiyatlanacak önemli bir verinin olmadığı haftanın ilk günü, yurt dışında Almanya sanayi üretimi öne çıkıyor.

ABD tahvil getirilerinin yeniden yükselmesiyle yönünü yukarı çeviren dolar/TL, geçen hafta 2021 yılının zirvesi görerek 7,50 seviyelerinin üzerine tırmanmıştı. Haftayı 7,53'ten kapatan dolar/TL, yeni haftanın ilk gününde bu seviyelerini koruyor. Sabah saatleri itibarıyla dolar/TL 7,53-7,54 bandından değerlenirken euro/TL ise 9 liranın hemen altında işlem görüyor.

MB'den faiz artışı beklentisi güçleniyor

Merkez Bankası'ndan yeni faiz artışı beklentileri de piyasada her geçen gün kuvvetleniyor. Tüketici fiyatları enflasyonu Şubat ayında yıllık bazda yüzde 15,61 ile 2019 ortasından beri en yüksek düzeye çıkarken yükselişin Nisan ayına kadar yükselmesi bekleniyor.

Ekonomistler enflasyonun Mart ve Nisan ayında da yukarı yönlü gidecek olması ve yüzde 17 seviyesindeki politika faizine gittikçe yaklaşacak olması nedeniyle TCMB'nin faiz artırımı gibi bir politika tepkisi vermeye gittikçe yaklaşmış olabileceğini düşünüyorlar. Ancak bu beklenti piyasa genelinde hakim değil.

Bankacılar mevcut enflasyona göre yapılan hesaplamalara göre reel faizin 140 baz puana kadar gerilediğini önümüzdeki aylarda bunun daha da düşecek olmasının orta ve uzun vadeli enflasyon tahminlerine yukarı revizyon olarak yansıyabileceğini öngörüyorlar. Mevcut enflasyona göre reel faizin ayrıca dedolarizasyonu sağlayacak bir seviyede olup olmadığı da piyasada tartışılıyor.

Bankacılar ayrıca yatırımcıların Türkiye'ye giriş ve çıkışlarda hacimsiz bir piyasa ile karşılaşıldığı için piyasa hareketlerinde dalgalanmaların devam edeceğini ifade ediyorlar.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları verilerini açıklayacak (10.00).

Hazine, Şubat ayı için iç borçlanmanın maliyeti, vadesi ve çevirme oranını duyuracak (17.30).

Almanya'da sanayi üretimi (10.00), Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güven Endeksi (12.30), Avrupa piyasalarında takip edilecek veriler olacak. Almanya'da bir önceki ay sabit kalan sanayi üretiminin Ocak ayında yüzde 0,8 arttığı tahmin ediliyor. Sentix endeksinin ise eksi bölgeden artı bölgeye geçeceği düşünülüyor.



ABD'de toptan stoklar verisi izlenecek (18.00). IMF Başkanı Christina Georgieva ile ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir görüşme gerçekleşktirecekler

(18.00).

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs yardımlarını içeren teşvik paketini onayladı.