Dolar/TL, 2022 rekorunu tazeledi

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından 18'i aşan Dolar/TL'deki yükseliş sürüyor.

Türk Lirası, dolar karşısında değer kaybını üçüncü güne taşırken; Dolar/TL, 18.17'yi aşarak 2022 yılının en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL gün içi en yüksek 18.1768'i gördü.

Böylece TL'nin dolar karşısında yaşadığı kayıp Nisan sonundan bu yana yüzde 18'i, sene başından beri ise yüzde 27'yi aştı. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybetmişti.

Dolar/TL saat 14.30 itibarıyla 18.1654 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise yüzde 0,34 yükselişle 18,16 civarında aşıcı buluyor.

Türkiye'nin 5 yıllık risk primi 718 baz puana kadar geriledi.

Bankalar yüzde 6'ya yakın primli

Borsa İstanbul tarafında ise bankaların performansı yakından takip ediliyor. BIST 100, bankacılık endeksi öncülüğünde yüzde 2,74 yükselişle 3.144 puandan işlem görüyor.

Dün negatif bir tablo çizen Bankacılık endeksi ise bugün yüzde 6'ya yakın primli. Endeks, dün keskin hareketler ve kâr satışlarıyla gün içinde yüzde 3'ü aşan değer kaybı yaşamıştı.

Bankalar arasında en iyi performans ise yüzde 10 yükselişle Halkbank ile Vakıfbank'a ait. Albaraka yüzde 8, Garanti BBVA yüzde 7, Yapı Kredi ise yüzde 6'nın üzerinde değer kazanarak onları takip ediyor.

Sektör endeksleri arasında en çok gerileyen ise yüzde 0,41 ile elektrik oldu.

Gözler Jackson Hole'da

Diğer yandan gözler Jackson Hole toplantısına çevrildi. Dünyanın dört bir yanından akademisyenler, merkez bankacıları ve piyasa katılımcılarının yer aldığı Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu bugün ABD'nin Wyoming eyaletinde başlıyor. "Ekonomi ve Politika Üzerindeki Kısıtlamaların Yeniden Değerlendirilmesi" başlığı altında gerçekleştirilecek sempozyum, iki gün sürecek. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da sempozyum kapsamında yarın bir konuşma yapacak.

Hafta başından bu yana resesyon kaygılarını güçlendiren ekonomik verilere karşın, Fed yetkilileri ağırlıklı olarak "şahin" açıklamalarda bulunmaya devam ederken, yatırımcıların faiz artırım büyüklüğüne ilişkin daha fazla netlik beklemesi Powell'ın açıklamalarının önemini artırdı.

Powell'ın enflasyonu düşürme taahhüdünü yinelemesi beklenirken, açıklamalar öncesi para piyasası fiyatlamalarında Fed'in eylül ayında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali yüzde 58'e yükseldi.

Avrupa'da enerji krizi ve şahin faiz adımları gündemde

Avrupa'da enerji krizi gündemin odağındaki yerini korurken, Hollanda'da işlem gören eylül vadeli doğal gaz fiyatları dün 300 avroyu test etti. Yükselen enerji fiyatları nedeniyle bölgede enflasyon endişeleri canlı kalırken, ECB ve İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentileri şahinleşti. Piyasalarda ECB'nin eylül ayı toplantısında 50 baz puanlık artırıma gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. İngiltere'nin de halihazırda yüzde 1,75 düzeyinde bulunan politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 3,50'e yükseltmesi bekleniyor.

Faiz artırım beklentilerinin şahinleşmesi Avrupa'da resesyon riskini de tetiklerken, dün pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2, Fransa'da CAC 40 endeksi yükseldi, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,22 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi, 3 işlem gününün ardından bugün 1'in üzerini görse de bu seviyede tutunamadı ve yeniden 0,9990 seviyesine geriledi.