Dolar/TL 3.52'ye dayandı

21 Eylül 2017

ABD Merkez Bankası (Fed), beklendiği gibi faizleri değiştirmedi. Aralıkta faiz artırımı ihtimali ise hala masada. Fed, piyasaların merakla beklediği bilanço küçültmeye ise ekimde 10 milyar dolarla başlıyor.

Fed faiz kararı sonrası dolar endeksi yükselişe geçerken, yurtiçinde kur 3.50 seviyesini aştı. Karar öncesi 3.4750 seviyesinde yer alan dolar/TL, karar sonrası son bir ayın en yüksek seviyesi olan 3.5193'e kadar çıktı.

Bu sabah ise kur 3.5180 seviyesine kadar çıktı ve saat 09:50'de 3.5175 seviyesinde yer aldı.

Euro/TL 4.18'in üzerinde

Euro/dolar paritesi de kararın ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçerek yüzde 1 kayıpla 1,1870'e geriledi. Parite bu sabah itibariyle 1.1885 seviyesinde. İçerde ise euro/TL 4.1865 seviyesinde işlem görüyor.

Altının onsu Fed kararları sonrası yüzde 1 gerileyerek 1.296 doları gördü ve dün akşam 1.300 doların hemen üzerinde dengelendi. Şu an işlemler 1.295 seviyesinde geçiyor.

ABD’de iki yıllık gösterge faiz yüzde 1.4341 ile 9 yılın zirvesini gördü. 10 yıllık ABD tahvil faizi ise yüzde 2,23'ten yüzde 2,27'ye yükseldi.

ABD Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı

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