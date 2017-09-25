Dolar/TL, 3.55 seviyesini aştı

25 Eylül 2017

Kuzey Irak'taki referandumun jeopolitik riskleri artırmasıyla dolar/TL'de geçen hafta başlayan yükseliş eğilimi devam ediyor.

Tartışmalı referandumun yapılması ve haber akışı ile dolar/TL gün içerisinde 3.53 seviyesine kadar yükseldi. Hızlı yükselişin ardından kur, 3.51 seviyelerine doğru çekildikten sonra 3.52 seviyesinde dengelendi. Kur, akşam yeniden hareketlendi ve 3.5524 seviyesine kadar çıktı. Dolar/TL saat 20:05 itibariyle 3.5520 seviyesinde yer aldı.

Analistler, Türkiye'nin referanduma vereceği tepkinin belirsizlik yarattığını, piyasanın sıcak temastan çekindiğini ve bu endişenin de TL'yi zayıflattığını vurguluyor. Teknik açıdan ise, 3,5150 üzerinde işlemlerin sürmesi halinde yukarı yönlü isteğin korunacağı kaydediliyor.

Öte yandan Euro/TL 4.1970 seviyesinden alıcı buluyor.



Borsada yüzde 2 kayıp

Artan jeopolitik risklerle birlikte haftaya satışlarla başlayan BIST 100, gün sonuna doğru bir kez daha 101.700 seviyelerini gördü. BIST günü 1.852 puan ve yüzde 1.78 değer kayıpla 102.270 puandan kapandı.

Borsanın son 2 haftadır satış baskısı altında olduğuna dikkat çeken analistler, yükselişlerde olası tepkiler için ilk aşamada 102.800, ardından da 103.600 seviyelerinin izlenmesi gerektiğini düşünüyor. 101.900 seviyesinin altına gelinmesi halinde ise önce 100.300 ardından da 98.700 seviyesine kadar geri çekilme bekleniyor.

10 yıllık tahvil yüzde 11’i aştı

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz kapanışta 11.03 seviyesinden gerçekleşti. İki yıllık gösterge tahvil ise yüzde 11.86 seviyesine çıktı. Son günlerde artan jeopolitik tansiyon nedeniyle Türk finansal varlıklara olan talebin zayıfladığına dikkat çeken analistlere göre, önümüzdeki günlerde özellikle sınırlarımızdaki gelişmelere ilişkin somut bir adımın atılmayacağı algısının güçlenmesi bugün yaşanan belirsizlik görünümünü ortadan kaldırarak tepki alımlarının gelmesini sağlayabilir.