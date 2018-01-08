Dolar/TL 3.74 seviyesinde

08 Ocak 2018

Cuma günü açıklanan ve beklentilerin gerisinde kalan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası 3.7313'e kadar gerileyen dolar/TL yeni haftaya hafif yükselişle başladı.

Bugün açıklanan rakamlara göre, sanayi üretimi kasım ayında yıllık bazda yüzde 7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Söz konusu veri kurun seyri üzerinde bir değişikliğe yol açmadı.

Dolar/TL saat 10:10'da 3.7415'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.4940 ve sterlin/TL 5.0695 seviyesinde yer aldı.

Uzmanlar, yıl başından bu yana TL'de görülen iyimserliğin ana nedeni olarak dolardaki zayıf seyre ve küresel piyasalarda artan risk iştahına işaret ediyorlar.

Dolar endeksi, 20 Eylül'den bu yana gördüğü en düşük seviye olan 91.75 civarındaki hareketini sürdürüyor. Euro/dolar paritesi de 1 Ocak'tan bu yana 1.20 seviyelerindeki seyrini koruyor.

Piyasalarda bugün, kasım ayı sanayi üretimi ve Hazine nakit dengesi verileri takip edilecek. Büyümenin öncü göstergelerinden olan sanayi üretimine ilişkin piyasa beklentisi yüzde 4,9 artış olacağı yönünde. Ekimde yüzde 7,3 büyüme kaydedilmişti.

Piyasalar ABD'ye odaklandı

Sanayi üretimi kasımda beklentilerin üzerinde arttı