Dolar/TL 3.77'nin üzerini gördü

09 Ocak 2018

Geçtiğimiz hafta aşağı yönlü sakin bir seyir izleyen dolar kuru, bu hafta yukarı yönlü hareket ediyor.

Dolar/TL cuma günü 3.7311 ile 2017 Ekim sonundan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra bugün 3.77'nin üzerini test etti. Öte yandan euro/TL bugün 4.4780 ile 9 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Dolar kuru, saat 11:50'de 3.7640 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 4.4955 ve sterlin/TL 5.0920'den işlem gördü.

Geçtiğimiz hafta 1.20 seviyesinin üzerinde kalan euro/dolar paritesi yatırımcıların kâr realizasyonu nedeniyle 1.19'a gevşedi. Dolar endeksi de sınırlı yükselişle 92.30 civarına yerleşen bir görüntü çiziyor ve bu durum TL dahil gelişmekte olan ülke para birimlerinin kazanımlarını törpülemesine neden oluyor.

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Piyasaların gözü euro/dolar paritesinde