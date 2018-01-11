Dolar/TL 3.79 seviyesinde

11 Ocak 2018

Dolar/TL, sınırlı düşüşle 3.79 seviyesinden işlem görüyor.

Hafta başından bu yana yükseliş eğiliminde olan kur, ABD tahvil getirilerindeki yükselişin gelişmekte olan para birimleri genelinde riskten kaçışı tetiklemesiyle dün 3.76 seviyelerinden 3.8071'e tırmandı.

Dolar/TL saat 09:30'da 3.7910'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5340 ve sterlin/TL 5.1220 seviyesinde yer aldı.

Çin'in ABD Hazine tahvili alımlarını yavaşlatacağı ya da durdurabileceği yönündeki haber, salı günü yüzde 2.50 seviyesini aşmış olan 10 yıl vadeli tahvil faizlerini dün 2.60'ın üzerine taşıdı.

"Reaksiyon şimdilik sınırlı kaldı"

Uzmanlar, Çin resmi olarak haberi doğrulamadığı için reaksiyonun şimdilik sınırlı kaldığını belirtiyorlar. Öte yandan Çin'de söz konusu yatırım stratejisi kararları hükümete tavsiye niteliğinde alınıyor ve yaptırım zorunluluğu bulunmuyor.

Bundan sonraki süreçte, ABD 10 ve 2 yıllık tahvil faizlerinin yakından izleneceğini ifade eden uzmanlar, 10 yılık için yüzde 2.65'in üzeri, 2 yıllık için ise psikolojik sınır kabul edilen yüzde 2'nin üzerindeki seviyelerin TL gibi para birimleri için risk oluşturabileceğini kaydetti.

Veri gündemi yoğun

Bugün Euro Bölgesi kasım ayı sanayi üretimi (13:00) açıklanacak. Ekimde yüzde 0,2 artış gösteren sanayi üretiminin yükselişini sürdürmesi ve yüzde 0,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Euro Bölgesi'nde ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB) aralık ayı toplantı tutanakları yayımlanacak. Bölgenin 2018 için beklentileri tutanaklarda yer alacak.

ABD cephesinde ise cuma günü açıklanacak TÜFE'nin habercisi olan ÜFE rakamları (16:30) belli olacak. Kasımda değişiklik göstermeyen ÜFE'nin aralıkta aylık bazda yüzde 0,2 artması bekleniyor.

ABD'den gelecek bir diğer veri de haftalık işsizlik maaşı başvuruları (16:30) olacak. Son haftalarda beklentilerin üzerinde başvuru olması dikkat çekerken tahminler 248 bin şeklinde.

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