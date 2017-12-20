Dolar/TL 3.83'e gevşedi

20 Aralık 2017

Dolar/TL, sabah saatlerinde 3.8453'e kadar çıkmasının ardından 3.83 civarına gevşedi.

Dolar kuru saat 11:18'de 3.8335'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5407 ve sterlin/TL 5.1356 seviyesinde yer aldı.

Dolar/TL dün 3.82-3.84 dar bandında sakin bir seyir izlemişti.

Uzmanlar, Güney Afrika'da iktidar partisi ANC'nin başına piyasalar açısından güvenilir bulunan Cyril Ramaphosa'nın geçmesinin Türk Lirası ile birlikte çoğu gelişmekte olan ülke para birimini desteklediğini, ancak TL'de görülen bu değerlenmeye temkinli yaklaşmak gerektiğini, kurda 3.85'in altında kalıcılık beklemediklerini ifade ediyor.

Temsilciler Meclisi'ndeki oylama tekrarlanacak

ABD Temsilciler Meclisi, vergi reform tasarısını dün gece oyladı. Tasarı Meclis'ten geçti ancak Senato, metindeki iki maddenin "uzlaşma" kurallarını ihlal ettiğini bildirdi. Metin, ilgili maddeler çıkarıldıktan sonra Senato'da bu sabah oylanarak kabul edildi. Tasarı, bugün bir kez daha Temsilciler Meclisi'nde oylanacak ve ardından Başkan Donald Trump'ın imzasına sunulacak.

Zarrab-Atilla davasında karar günü

Öte yandan ABD'de devam eden Zarrab-Atilla davasında jüri üyeleri bugün Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın suçlu olup olmadığına karar verecek.

Vergi reformu Senatodan geçti