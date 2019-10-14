Dolar/TL 4 ayın zirvesinde

14 Ekim 2019

Küresel piyasalar, ticaret görüşmelerinin ardından iyimser seyrini bu haftaya da taşımaya çalışırken; Yurt içi piyasalar ise Barış Pınarı Harekatı kaynaklı haber akışları nedeniyle yurt dışı piyasalarda gözlenen pozitif seyre katılmakta zorlanıyor.

Saat 14:05 itibariyle, dolar 5,9250 liradan, euro 6,5370 liradan el değiştiriyor.

Gün içerisinde 5,9250 ile son 4 ayın en yüksek zirvesini gördü.

5,98 ve 5,83 seviyelerine dikkat çekiliyor

Piyasa uzmanları, 5,90'nın üzerinde kaldığı sürece doların 5,98'lere doğru yükselmesinin sürpriz olmayacağına işaret ediyor. 5,90 direncinin geçilememesi durumunda ise 5,83'e doğru geri çekilmeler yaşanabilir.

Geçtiğimiz hafta neler olmuştu?

Geçtiğimiz haftanın ilk bölümünde Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım tehdidi içeren tweetleri ile hareketli günler geçiren dolar/TL kuru, sonrasında ise Barış Pınarı Harekatıyla birlikte yükselişini sürdürmüştü. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8620 lira, euronun satış fiyatı ise 6,4810 lira olmuştu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Cuma günü yaptığı açıklamada Türkiye'ye yönelik "çok kuvvetli" yeni yaptırımlar hazırlanması için Başkan Donald Trump'tan talimat aldığını

söylerken, Trump Kongre ile yaptırımlar üzerinde çalıştığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise haftasonu yaptığı açıklamalarında yaptırım söylemlerine ilişkin "sürecin biraz

nükteleri olarak görmek istiyorum" demişti.