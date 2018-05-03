Dolar/TL 4,16 sınırında

03 Mayıs 2018

Dolar/TL, haftaya başladığı 4.05'li seviyelerden dün sert yükselişle tarihi zirvesine yaklaştıktan sonra bugün güne 4.16 civarında başladı. Fed kararı piyasalarda yeni bir satış baskısı getirmezken bugün nisan ayı enflasyon verileri en önemli veri gündemini oluşturuyor.

Bankacılar TL'deki değer kaybına dolardaki küresel değer kazancı, S&P'nin not indirimi, ABD faizlerinin yüzde 3'e yükselmesi, yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikalar, dün açıklanan PMI verisinin ekonomideki beklenen bir ivme kaybının başlangıcına işaret etmesini gösteriyorlar.

Özellikle S&P kararı ve dolardaki güçlü seyir değer kaybındaki başrolü oynuyor. TL S&P kararının da etkisiyle dün gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışırken yıl başından düne TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 8'i aşmış durumda.

Dolar başlıca para birimleri karşısında dört ayın zirvesinin hemen altında işlem görürken, Fed'in bu yıl daha fazla faiz artırımına ilişkin piyasa beklentilerini değiştirmedi.

Fed faizi sabit tuttu

Fed dünkü para politikası kararında beklentilere paralel olarak faiz oranlarını değiştirmeyerek yüzde 1.50-1.75 aralığında sabit tuttu.

Fed enflasyonun hedefe "yaklaştığını" ve "12 aylık bazda bakıldığında orta vadede Kurul'un simetrik yüzde 2 hedefi yakınında seyretmesi beklendiğini" de belirtti.

Analistler "simetrik" kelimesinin kullanılmasını, Fed'in enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerine çıkmasına göz yumabileceği şeklinde değerlendirdi. Bu durum, merkez bankasının enflasyondaki son dönemdeki artışa karşılık olarak daha sert bir parasal sıkılaşma yoluna gitme ihtiyacını sınırlayacak bir yaklaşım.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks Fed'in politika açıklamasından sonra 92.245 seviyesine kadar geriledi, ancak kayıplarını toparlayarak 92.834 ile dört ayın zirvesini gördü. Endeks bugün dört ayın zirvesinden geriledikten sonra 92.508'de bulunuyor.

Enflasyon bekleniyor

Bankacıların günün en önemli verisi olarak tanımladıkları nisan ayı enflasyonu saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

S&P'nin not indiriminin de etkisiyle dün gece saatlerinde 4.1880'e kadar yükselerek 4.1955 seviyesindeki tarihi zirvesine yaklaşan dolar/TL bu sabah saat 09.20'de 4.1592 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı saatte euro/TL ise 4.9892 seviyesinde.

Kaynak: Reuters