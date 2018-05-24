Dolar/TL 4.55 seviyesinde

24 Mayıs 2018

Dün gün içerisinde yüzde 5 yükselişle 4.9270 seviyesine kadar çıkan dolar/TL, Merkez Bankası PPK'nın olağanüstü toplantısı ve sonrasında gerçekleştirdiği geç likidite penceresinde 300 baz puan faiz artışıyla hızlı bir şekilde geri çekildi. Kur, ilk tepki olarak tarihi zirveden yaklaşık 40 kuruş uzaklaştı.

4.5549 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, daha sonra tekrar 4.60'ın üzerine çıktı.

Dolar bu sabah saat 08.20'de uluslararası piyasada 4.55 seviyesinden işlem gördü.

Bu arada gün içerisinde 5.7694'e kadar çıkarak rekor kıran euro/TL de 5.3327'ye kadar geriledikten sonra aynı dakikalarda 5.34 civarında.

TL'de 4.92'nin nedeni: Japon ev kadınları

Dolar karşısında bir hafta içinde yüzde 10’a yakın değer yitiren Türk Lirası, dün sabah Asya piyasalarının açılışından itibaren kademeli olarak yükselmişti. Asya piyasalarından gelen satış baskısının sahipleri ise Japon ev kadınları. Japon ev kadınları, ‘BOJ’un politikaları sonucunda, düşük getiriler nedeni ile Japon finans piyasalarında aradığını bulamayan dolayısıyla yüksek getiri sunan gelişmekte olan ülkelere giden ülkenin küçük yatırımcılarını’ temsil ediyordu. Türk tahvillerinde özellikle bu yılın başından bu yana Japon yatırımcıların tercihleri arasına girdiği ifade ediliyordu. Tokyo merkezli Japon varlık yönetimi şirketi FPG’nin CEO’su Koji Fukaya, “Japon yatırımcılar için genelde yüksek faiz getirisi ekonomik temellerden daha önemlidir. Ancak yatırım yaptıkları ekonomideki gidişatı tamamen de göz ardı etmezler” ifadelerini kullanmıştı.

Tokyo Finansal Borsası verilerine göre, 15 Mayıs itibarıyla Japon yatırımcıların TL’nin, Japon yenine karşı değer kazanacağı tahmini doğrultusundaki yatırım pozisyonları 323 bin 537 adetti. Bu pozisyonlar Aralık 2017’den bu yana yüzde 21 artış göstermişti.

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