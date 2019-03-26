Dolar/TL 5,30'a kadar geriledi
Merkez Bankası'nın hamlelerinin ardından Dolar/TL, 5,30'a kadar indi.
Geçen hafta cuma günü sert bir yükselişle 5,84'ü gören dolar/TL yeni haftada Merkez Bankası'nın hamleleriyle 5,30'a kadar indi.
Euro/TL ise piyasaların kapanmasının ardından yapılan işlemlerde 6,07'ye yükseldi.
Güne 5,57 seviyelerinde başlayan dolar/TL, bankalararası piyasalarda en düşük 5,46'yı görmüştü.
Saat 00.28 itibarıyla dolar/TL 5,37 seviyesinde işlem görüyor.
Neler yaşanmıştı?
Geçtiğimiz hafta kurda görülen ani yükseliş sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süre ara verileceğini açıkladı.
Dün Döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı, TL karşılığı döviz depo piyasasında ise ihale açılmadı.
BDDK ve SPK, dövizdeki manipülatif işlemlerle ilgili olarak bazı bankalar ve JP Morgan hakkında soruşturma başlattı.